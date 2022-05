Domácí do souboje dvou týmů uzavírajících tabulku nasadili podle očekávání hned sedm hráčů z ligového kádru, po většinu času to ale na trávníku nebylo znát. V jarních zápasech Jiskry to není nic nového.

Oba týmy, které na sebe narazily, se prezentují pohledným a ofenzivním fotbalem, což značilo, že se bude od prvních vteřin na co dívat.

První gól zápasu se zrodil po průniku Rezka, který prošel přes dva hráče a přihrál Matějkovi, který měl snadnou práci a zakončil téměř do prázdné brány. Ústí srovnalo do poločasu, kdy Hapal nabil přesně proti noze Tichému a ten propálil gólmana Boháče.

Dvě minuty před poločasem vystihl výborně hrající Onije špatnou přihrávku, postupoval zcela sám na branku, ale vychytal ho Boháč.

FOTO: Úvody poločasů na jedničku a Letohrad si došel pro bezpečné vítězství

Po hodině hry domácí fotbalisté využili rohový kop a Kubart je hlavou poslal opět do vedení.

Po tomto gólu Ústí uzamklo soupeře na jeho polovině a ten se jenom bránil. Vyrovnání ale přišlo vzápětí, kdy se Hapal postavil k trestného kopu a trefil se přes zeď dokonale.

Poté si hosté vypracovali řadu situací, kdy gól visel doslova na vlásku. Právě Hapal měl na noze obrat, Boháč ale tasil skvělé zákroky a protože na Ústí si zasedla smůla a nechce se jí pustit, přišlo pro ni kruté a pro béčko šťastné finále.

V nastaveném čase se do otevřené obrany prosadil Vít a tři body zůstaly doma.

Hráči Jiskry chtěli tři body, předvedli výborný výkon, ale tato sezona je prostě zakletá…

„Bohužel je to stále stejná písnička. Hrajeme dobře, jsou fáze utkání, kdy jsme lepší než soupeř, máme i více šanci, ale nakonec stejně prohrajeme. Stále dostáváme velmi laciné branky, které nás sráží ještě více dolů. Pokud se nám tohle nepodaří odstranit, nebude to lepší.“ hodnotil trenér Vladimír Chudý.

V sobotu 14. května od 17 hodin přivítá Jiskra průběžně třetí Přepeře.

24. kolo:

Pardubice B – Ústí nad Orlicí 3:2

Fakta – branky: 19. Matějka, 60. Kubart, 90. + 2. Vít – 39. Tichý, 66. Hapal. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 3:3. Diváci: 200. Poločas: 1:1. Pardubice B: Boháč – Hrnčíř (45. Huf), Řehák (76. Hajník), Toml, Halász – Sychra (46. Jarkovský), Kubart, Štichauer, Rezek (62. Stýblo) – Matějka (46. Mareš), Vít. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Falta (33. Vácha), Chleboun, Koukola, Langer – Grygar, Hapal (90. Petrjánoš), Onije Chisom, Špatenka (86. Vošlajer), Tichý – Souček.