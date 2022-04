Více optimismu vnesla do řad domácích 20. minuta, po sérii rohu byl v šestnáctce sražen právě Chleboun a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Hapal. Ještě veseleji mohlo být po akcích Váchy, jeho dvěma průnikům nechybělo ani zajímavé zakončení, ale gólman Štefan byl pokaždé na místě.

Těsně před odchodem do kabin se začal naplňovat ústecký osud. Varačka stál na konci bleskové souhry hostů a gól do šatny byl na světě. A co hůře, čekat na sebe nenechal ani gól ze šatny. Hodek po rozebrání obrany upravoval skóre na 1:3 a začalo být tuze zle.

Defenziva Jiskra se znovu ocitla v pozicích šachových figurek, s nimiž si protihráči dělali, co chtěli, pálil opět autor hattricku Hodek. „V 63. minutě pohasla i poslední jiskřička naší naděje. Po ruce ve vápně nařídil rozhodčí další penaltu, ale Onije svůj matný výkon korunoval lehkou střelou do rukavic brankáře,“ povzdechl si klubový sekretář Jan Skácel.

Naopak Dukla, ta si pohrávala s obranou domácích s velkou chutí, Varačka skóroval na 1:5 a v hlubokém útlumu dohrávající domácí tým musel polknout kalich hořkosti do samotného dna ještě v 90. minutě, kdy se z přímého kopu perfektně pod břevno trefil Jeřábek.

„Výsledek hovoří za vše, šancee na záchranu se pohybuje spíše v teoretické rovině. Přesto by nebylo špatné napravit dojem v příštím utkání, kterým bude krajské derby v Živanicích,“ dodal Skácel.

ČFL skupina B, 21. kolo:

Ústí nad Orlicí – Dukla Praha B 1:6

Fakta – branky: 20. Hapal z pen. – 13.,47. a 52. Hodek, 43. a 70. Varačka, 90. Jeřábek. Rozhodčí: Baum. ŽK: 2:1. Diváci: 210. Poločas: 1:2. Ústí nad Orlicí: Krátký – Vošlajer (59. Tichý), Lněnička, Koukola, Souček – Onije (66. Petrjánoš), Hapal, Falta (59. Špatenka), Anih – Vácha, Chleboun.