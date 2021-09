Sousedi. Ne však po geografické stránce, protože Velvary leží od Živanic asi 130 kilometrů. Jak si jsou obě místa vzdálená, tak před osmým kolem k sobě měla v tabulce nejblíž. Živanice se ze čtvrtého místa dívaly Velvarům na záda. Ale oba celky měly stejně bodů. Teoreticky se střetly o první místo.

Zvyklí na rychlý gól

Taktické plány domácích vzaly za své hned ve druhé minutě. To by otřáslo by otřáslo s každým mančaftem.

„Nestalo se nám to poprvé. Na něco jsme se přichystali a hned dostali gól. Trochu to s námi zamávalo, a chvíli jsme se na hřišti hledali. Nicméně zhruba od dvacáté minuty jsme měli zápas pod kontrolou. “ podotýká živanický kouč Roman Oliva.

Sonda do duše trenéra. Připraví tým na utkání a por vteřinách, aby se šel někam zahrabat…

Hodně jsme se o vstupu do utkání bavili. Bohužel jsme propadli při rohovém kopu. Byl jsem ale stoprocentně přesvědčený, že zápas otočíme.“

Však ono je také lepší dostat gól takto brzy a mít devadesát minut na otočku, než inkasovat v poslední minutě.

Přesně tak. Já byl opravdu přesvědčený, že utkání zvládneme.

Jediná motivace

Čtvrtý v tabulce hostil třetího. Velvary měly famózní nástup do soutěže. Po čtyřech kolech deset bodů a skóre 5:0. Po sedmém kole však dělily oba celky jen tři góly.

„Věděl jsem, že Velvary nebudou jednoduchým soupeřem. Mají rychlý přechod do útoku. Nicméně, kluky jsem připravoval na to, že je zvládneme uhlídat a zvítězíme.“ tvrdí.

Kdo by čekal, že domácí přehráli soka jen typickou kombinační živanickou hrou, střílel by mimo tři tyče.

„Měli jsme navrch především po kondiční stránce. Ve druhém poločase jsme je přeběhali. Byli jsme také fotbalovější. I když musím uznat, že i Velvary hrály pohledný fotbal. “ oceňuje Oliva.

Každé utkání má nějaký klíčový moment, který ho zlomí.

„Samozřejmě hodně důležitý moment střetnutí byla naše vyrovnávací branka ještě v první půli. Kopecký zahrál precizně standardku a Staněk uklidil míč do sítě. Definitivním zlomem byl gól na 2:1. V závěru jsme mohli vsítit daleko více gólů než tři.“

Velvary jako nenáviděný soupeř. Alespoň pro čestného živanického předsedu Petra Špačka. Při jeho doživotním vyloučení z FAČR se mu jejich funkcionáři vysmívali. Co na to jeho „podřízení“. Chtěli pro něj satisfakci?

„Tohle jsme vůbec neřešili, aby nás to neodvádělo od samotné hry. Spíše jsme rozebírali, že se nám na Velvary nedaří a hraje se nám proti nim špatně. Pro motivaci jsme vycházeli jen z toho,“ dodává Roman Oliva.

ŽIVANICE - VELVARY 3:1

Fakta – branky: 32. a 75. Staněk, 49. Kopecký – 2. Ptáček. Rozhodčí: Opočenský. ŽK: 0:3. Diváci: 122. Poločas: 1:1. Živanice: Vaníček – Buriánek, Spěvák, Václavek, F. Pánek – Kopecký (83. Knespl), Staněk, Langr, Zavřel (73. D. Pánek), Nikodem – Štěpánek (61. Petrus).