Fakta – branky: 22. a 27. Štěpánek, 10. Petrus. Rozhodčí: Ulrich. ŽK: 1:1. Diváci: 110. Poločas: 0:3. Živanice: Volšík – Buriánek, Košťál, Staněk, Polák – Ptáček, Hundák (77. Gašpar), Gorol, Petrus (82. F. Pánek) – Nikodem (62. D. Pánek), Štěpánek (72. Motyčka).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Hýřili jsme aktivitou a domácím jsme vůbec nic nedovolili. Vypracovali jsme si pohledné akce, které jsme proměnili. Po změně stran jsme si vedení kontrolovali s důrazem na udržení čistého konta. Dostali jsme se ještě několikrát do zakončení, ovšem výrazné vedení jsme už nenavýšili.“

Převýšov - Olympia Radotín 3:3, pen. 3:4

Fakta – branky: 41. Sedláček, 70. Hynek, 75. z pen. Kopáč – 27. Oikonomikos, 86. a 88. Sarr. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 3:3. Diváci: 135. Poločas: 1:1. Převýšov: Dunda – Veselka, Vyšehrad, Jarkovský, Špidlen – Koubek – Hynek (76. Živný), Kopáč, Novák (91. Chocholatý), Labík – Sedláček.

Jan Kraus, trenér Převýšova: „Od úvodu jsme diktovali tempo hry. Převážně se hrálo na půlce hostů. Bohužel z první vážnější akce soupeře jsme inkasovali. My jsme však i poté hráli stejně a do přestávky zaslouženě vyrovnali. Do druhé půle jsme znovu vstoupili výborně a v dalším průběhu se nám podařilo vstřelit dvě branky. Bohužel jsme neuhlídali konec zápasu, kdy hosté hráli vabank a vyrovnali. Klukům děkuji za předvedený výkon.“

Další výsledky – 27. kolo: Písek – Ústí n. O. 1:2 (předehráno), Dobrovice – Zápy 0:0, pen. 5:3, Velvary – Domažlice 1:1, pen. 4:2, Benešov – Králův Dvůr 2:1, Štěchovice – Vyšehrad 0:2, Karlovy Vary – Vltavín 1:4.

Tabulka:

1. Zápy 27 16 2 4 5 44:28 56

2. Vyšehrad 26 15 4 2 5 50:28 55

3. Vltavín 27 16 2 1 8 57:33 53

4. Radotín 27 12 7 2 6 38:27 52

5. Domažlice 27 12 5 2 8 45:35 48

6. Převýšov 26 12 1 4 9 37:38 42

7. Štěchovice 26 11 2 3 10 37:38 40

8. Litoměřicko 26 11 2 1 12 32:40 38

9. Ústí n. Orlicí 26 10 3 1 12 27:37 37

10. Dobrovice 26 10 1 4 11 36:34 36

11. Velvary 27 8 3 5 11 41:42 35

12. Benešov 26 8 4 3 11 39:49 35

13. Živanice 26 7 4 3 12 31:38 32

14. Králův Dvůr 27 7 2 6 12 29:31 31

15. Karlovy Vary 26 5 5 3 13 33:48 28

16. Brozany 26 5 4 5 12 29:48 28

17. Písek 26 7 1 3 15 36:47 26

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)