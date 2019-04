Tentokrát byl šťastnějším celkem domácí Převýšov, který rivala porazil těsně 2:1, přičemž skóroval pouze jednou. Ke druhé brance mu dopomohl hostující obránce Staněk, který si míč srazil do vlastní sítě. Poté se prosadil i do správné brány, ale Živaničtí tím jen korigovali.

Převýšov - Živanice 2:1

Fakta – branky: 42. Pavel Novák, 53. vlastní (Staněk) – 63. Staněk. Rozhodčí: Hocek. ŽK: 0:1. Diváci: 175. Poločas: 1:0. Převýšov: Dunda – Koubek, Vyšehrad, Jarkovský, Špidlen – Sedláček – Hynek (75. Veselka), Kopáč, Novák (80. Chocholatý), T. Labík (84. Ličman) – Bastin (37. Živný). Živanice: Volšík – Staněk, Košťál (57. D. Pánek), Motyčka (46. Petrus), Buriánek – Nikodem (60. Gašpar), Hundák, Gorol, Polák (85. Ferčák) – Štěpánek, Ptáček.

Jan Kraus, trenér Převýšova: „V první půli byla hra vyrovnaná, my jsme šli do vedení zásluhou Nováka. Pak jsme měli výborný nástup do druhé půlky, kdy jsme zvýšili vedení a měli ještě několik šancí. Jenže naopak přišel zbytečně inkasovaný gól ze standardky, čímž se hosté dostali do hry. Výsledek jsme si už ale pohlídali a zaslouženě vyhráli. Byl to dárek našemu prezidentovi panu Rybovi k jeho 73. narozeninám.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Vyrovnaný zápas. Bylo jasné, že kdo dá první gól, ocitne se ve velké výhodě. To se podařilo domácím, ale spravedlivější by byla remíza. Doplatili jsme na to, že jsme posledních deset minut první půle a deset po přestávce nehráli dobře. V těchto pasážích se rozhodlo. Kromě nešťastně inkasovaného gólu nám plány také narušila skutečnost, že jsme museli dvakrát střídat kvůli zranění. V závěru jsme měli tlak, ale brankově jsme se už neprosadili.“

Štěchovice - Ústí n. O. 3:0

Fakta – branky: 5. Novák, 40. Batka, 45. (+1) Volešák. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 2:2. Diváci: 130. Poločas: 3:0. Ústí nad Orlicí: Krátký – Langer, Langer, P. Chleboun, Lněnička (62. Krátký), Skalický – Madibi, Falta, Souček, Pazdera, Habrman (46. Střelec) – Mayer.

Ústí nad Orlicí, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Utkání jsme bohužel nezvládli. Soupeř byl důraznější, hladovější, a my jsme se s tím nedokázali srovnat. Neměli jsme šanci.“

Další výsledky – 25. kolo: Benešov – Vltavín 0:3, Králův Dvůr – Domažlice 0:1, Dobrovice – Litoměřicko 0:0, pen. 3:5, Velvary – Zápy 0:1, K. Vary – Radotín 1:1, pen. 3:1, Brozany – Písek 1:1, pen. 4:5.

Tabulka:

1. Zápy 24 16 2 3 3 41:21 55

2. Vltavín 25 15 2 1 7 52:29 50

3. Vyšehrad 23 12 4 2 5 39:27 46

4. Radotín 24 12 4 2 6 33:22 46

5. Domažlice 24 10 5 1 8 39:33 41

6. Štěchovice 23 10 2 3 8 35:34 37

7. Převýšov 23 11 1 2 9 31:34 37

8. Ústí n. Orlicí 23 9 3 1 10 24:31 34

9. Dobrovice 23 10 0 3 10 36:32 33

10. Litoměřicko 24 10 1 1 12 29:39 33

11. Benešov 24 7 4 3 10 36:44 32

12. Velvary 24 7 2 5 10 36:37 30

13. Králův Dvůr 24 6 2 6 10 25:27 28

14. Živanice 24 6 4 2 12 26:36 28

15. Písek 24 7 1 3 13 34:43 26

16. Brozany 23 4 4 5 10 26:37 25

17. Karlovy Vary 23 3 5 3 12 25:41 22

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)