Fakta – branky: 5. Strnad, 39. Mayer, 46. Nágl – 52. Surmaj. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (62. Kostka). Diváci: 290. Poločas: 2:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Pazdera (65. Grepl), Skalický, Strnad, Langer – Mayer (74. Vaňous), Souček (83. M. Krátký), Špatenka, Falta, Habrman – Nágl (89. Pinkava).

Velvary - Chlumec n. C. 0:0, pen. 6:7

Fakta – rozhodčí: Šťastný. ŽK: 0:1. Diváci: 110. FK Chlumec nad Cidlinou: R. Petr – Veselka (60. Novotný), Havel, Koubek, Trávníček – Kopáč (60. Korba) – Špidlen, Čáp, J. Labík (80. Sedláček), T. Labík (82. Žahourek) – Bastin.

Jablonec B - Pardubice B 2:0

Fakta – branky: 12. Velich, 44. Daníček. Rozhodčí: Grimm. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 2:0. FK Pardubice B: Vyhnánek – Outrata (74. Rambousek), Zukal, Lněnička, Zelenka – Park (29. Pavlas), Jiroutek (66. Sytko), Mužík, Kovář – R. Řezníček (71. Klímek), Kepl (84. Polívka).

Liberec B - Hradec Králové B 4:1

Fakta – branky: 8. Nešický, 62. Dordić, 69. Vrabec, 84. Šíma – 28. Firbacher. Rozhodčí: Štrincl. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové B: Mach – Locker (71. Nemšovský), Plašil, Kadlec (87. Ptáček) – Vobejda, Jukl – Mahr (77. Ansorge), Samko (73. Vítek), Procházka – Firbacher (73. Langr), Bičiště.

Bohemians B - Živanice 2:1

Fakta – branky: 39. Le Tuan, 73. Bederka – 44. Gorol. Rozhodčí: Radina. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (84. Vyšehrad). Diváci: 80. Poločas: 1:1. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Vyšehrad, F. Pánek – D. Pánek (60. Hundák), Motyčka (77. Gašpar), Gorol, Nikodem – Polák – Štěpánek (84. Chocholatý).

Další výsledky – 13. kolo: Teplice B – Brozany 4:1, Přepeře – Dukla Praha B 3:4, Mladá Boleslav B – Zápy 1:0.

Tabulka:

1. Jablonec B 13 9 1 1 2 26:16 30

2. Zápy 13 8 1 1 3 29:18 27

3. Živanice 13 7 1 2 3 26:18 25

4. Chlumec n. C. 13 7 1 1 4 25:19 24

5. Ml. Boleslav B 13 5 3 1 4 28:19 22

6. Bohemians B 13 6 1 1 5 31:25 21

7. Ústí nad Orlicí 13 7 0 0 6 19:23 21

8. Hradec Král. B 13 5 1 3 4 18:15 20

9. Zbuzany 13 5 1 3 4 25:24 20

10. Dukla Praha B 13 6 0 1 6 30:33 19

11. Přepeře 13 6 0 0 7 26:24 18

12. Velvary 13 4 2 2 5 17:16 18

13. Pardubice B 13 4 2 0 7 21:27 16

14. Liberec B 13 4 1 0 8 20:28 14

15. Teplice B 13 2 2 1 8 20:35 11

16. Brozany 13 2 0 0 11 10:31 6

Řezníček: Góly jdou na náš vrub

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Odehráli jsme velmi dobrou první půli, kdy jsme byli lepší, vytvořili jsme si řadu dobrých gólových situací hlavně ze standardek. Škoda, že jsme využili jen dvě. Hned po změně stran jsme zvýšili na 3:0 a zdálo se hotovo. Bohužel soupeř rychle snížil a bylo to dramatičtější. Soupeř měl územní tlak, ale žádnou velkou šanci. My měli náznaky rychlých kontrů, bohužel jsme je nedotáhli. Utkání jsme ale dotáhli do vítězného konce a získali zaslouženě tři body.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Odjeli jsme oslabeni o Herzána a Petruse. Bylo to bojovné utkání. Soupeř se ujal hezkým gólem vedení, my jsme neméně pohlednou brankou těsně před koncem první půle vyrovnali. Nakonec rozhodla standardka po neexistujícím faulu. Pak nám naopak rozhodčí upřel jasnou penaltu. A když nás poslal do deseti, výsledek se nezměnil.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Po středečním poháru, kdy jsme hráli prodloužení, jsme toho měli dost. I tak jsme byli v první půli jasně lepší a měli jít do vedení, ale bohužel jsme nedali šance. Po změně stran nám docházely síly, přesto jsem rád, že jsme výsledek udrželi a na penalty vyhráli. Klukům děkuji za nasazení a výkon.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Sérii s béčky jsme zahájili prohrou. Duel jsme začali špatně, po třech hrubkách nás soupeř potrestal. Pak jsme se dostali do hry a zaslouženě vyrovnali. Myslel jsem si, že druhou půli zvládneme lépe než je poslední dobou. Byli jsme aktivní a nedali šanci. Po pár minutách jsme z brejku inkasovali, o chvilku později opět a bylo to špatné. Aspoň jsme to využili k prostřídání, šanci dostali další kluci. Dělali jsme hrubé chyby, to pak těžko uhrajeme lepší výsledek, 1:4 je moc.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Odjížděli jsme v okleštěné sestavě. Přes prohru jsme neodehráli špatné utkání. Domácí byli fotbalovější a kvalitnější na míči. Při jejich šancích nás podržel brankář Vyhnánek. Mrzí mne však, že oba inkasované góly jdou hrubě na náš vrub, neboť se jednalo o laciné branky, které jsme domácím v podstatě darovali.“