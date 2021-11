Pomineme-li ligové kluby z Pardubic a Chrudimi, jsou Živanice aktuálně nejlepším fotbalovým týmem v kraji. Trenér ROMAN OLIVA přivedl svoje svěřence v polovině třetiligové soutěže na čtvrtou pozici

PODZIM V ČFL

Jak jste spokojeni nebo nespokojeni s podzimní částí?

S podzimem můžeme být vcelku spokojeni. Naplánovali jsme si sedmadvacet bodů, získali o tři méně. Mrzí mě dvě porážky, a to s Chlumcem a Bohemkou. Vytěžit z těchto utkání minimálně tři body, byla by spokojenost úplná.

Po podzimu figurujete na čtvrté příčce. Řešíte umístění nebo vás spíše zajímají výkony a předvedená hra?

V této sezoně řešíme spíše hru. Chceme podávat takové výkony, které povedou k zisku bodů. Vlastně tyhle dva faktory spolu korespondují. Když předvedeme dobrý výkon, tak bodujeme. Pokud horší, vyjdeme naprázdno.

Jaká by tedy měla být v ideálním případě živanická hra?

Chceme hrát ofenzivě, aby nás to bavilo a měli jsme z fotbalu dobrý pocit. Samozřejmě se ale musíme ohlížet i na defenzivu. Na můj vkus jsme inkasovali hodně gólů. Ovšem počet těch jednadvaceti obdržených je ovlivněn domácí čtyřkou od Bohemians a také pěti góly z Hradce. Těchto devět branek naše konto hodně poznamenalo.

ČFL je třetí nejvyšší soutěží. Jdete si ji „užít“ jak vy trenéři nebo i hráči a nemíníte se stresovat honěním nějakého konkrétního umístění?

Každopádně se chceme v tabulce pohybovat co nejvýše. Nehodláme se potápět někde v dolních patrech a zaobírat se záchranou. Každý mančaft, všichni trenéři i hráči chtějí vyhrávat a mít co nejvíce bodů. Nicméně v našem případě je i zmiňovaná předvedená hra důležitá.

Jaká je úroveň České fotbalové ligy po covidu, ve srovnání s předchozími ročníky?

Béčka trénovala, hráči měli smlouvy, byli testovaní, zatímco náš tým se ocitl v lockdownu. Nemohli jsme se připravovat tak jako tyto celky. Ale při pohledu na vršek tabulky, kde jsme my, Přepeře a Brozany, se potvrzuje fungující zázemí klubu. Tyto kluby covid tolik nepoznamenal, neboť hráči i realizační tým k nelehké situaci přistoupili zodpovědně. V pauze se udržovali po vlastní ose.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. Sokol Živanice.Zdroj: Jan Pokorný

Utrpěla tedy celková úroveň této soutěže nebo je vyšší?

Myslím, že je pořád stejná. Nachází se v ní osm juniorek, které mají svoji kvalitu. Tam je to hodně o kondici. Jedná se o mladé, rychlostní typy hráčů s budoucností před sebou.

Ano, skupinu B tvoří polovička rezervních prvoligových či druholigových klubů. Tam jsou mladíci vychováváni k technickému fotbalu. To vám musí vyhovovat, ne?

Určitě nám jejich styl vyhovuje. Akorát nás to trochu poznamenává v jedné věci. Dva roky jsme neměli zimní přípravu, na níž jsme měli naše výkony postavené. V některých zápasech jsme kvůli zraněným klukům byli jen ve třinácti a bylo to znát. Při absenci Poláka a Kakrdy jsme měli k dispozici jen tři střídající hráče. Ke konci podzimu se zranil také Petrus, což nás limitovalo ještě víc.

Nicméně před vámi je pouze Jablonec B. A je nutno poznamenat, že suverénní Jablonec.

Béčka jsou nevyzpytatelná v tom, že někdy jsou hodně silná a jindy nastoupí pouze s mladými kluky. Je to o zkušenostech a fyzické síle, které kompenzují jejich talent a elán. Každopádně B mužstva bývají dobře připravená. A když je posílí rozdíloví hráči, tak dávají ráz tomu utkání.

Naznačil jste, že postrádáte tři body s Chlumcem a rezervou Bohemians. Urvali jste nějaké, co byly nad plán?

Vyloženě nad plán ne. Nás skutečně mrzí tyto dvě prohry. S Chlumcem se jednalo o nešťastnou ztrátu. V utkání s Bohemkou jsme si to vyžrali úplně do dna. Byli jsme jasně lepší, ona čtyřikrát vystřelila na branku a dala čtyři góly. Po tečích a jeden byl vlastní. My neproměnili nic. Ať je to, jak je to, takové utkání musíme ustát a něco z něho vytěžit.

V patnácti zápasech jste nastříleli čtyřiadvacet branek. Tedy ani ne dvě na utkání. Tlačí vás bota v zakončení?

Zejména ze začátku jsme měli v tomto ohledu problém. Nad vodou nás střelecky držel Petrus, posléze se rozstřílel Kopecký. Potom nám ale vypadl ze hry Polák, který je pro nás jako konstruktivní hráč důležitý. Tři kola před koncem se zranil Petrus, který měl do té doby fazonu. Do toho Kakrda se zlomenou rukou, takže oslabení směrem dopředu bylo citelné, byť další kluci je nahradili kvalitně.

V průběhu podzimu jste zmínil, že se snažíte soupeře spíše přestřílet než je ubránit. Nemáte v klubu nějaké odpůrce, kteří by vás tlačili do defenzivnějšího pojetí?

Vůbec ne. Máme to všichni nastavené stejně a chceme hrát útočně. Snažíme se být co nejvíce produktivní. V některých zápasech jsme měli problém ve finální fázi, kde chyběla větší agresivita nebo jsme nereagovali tak pohotově. Šance si vytvoříme, ale potýkáme se s koncovkou. Ukázkový příklad byl s Brozany. Vytvořili jsme si tři čisté gólovky, ale skončilo to bez branek. V zápase takto takticky připravených a vyrovnaných soupeřů se objeví jen minimum příležitostí. A pak je to o jedné využité šanci.

Obě derby Pardubického kraje jste venku zvládli na jedničku, naopak v obou měřeních sil s Královéhradeckem jste nebodovali…

S Chlumcem se jednalo o naprosto vyrovnané utkání, které rozhodl deset minut před koncem trestňák, který nebyl. V Hradci jsme vyloženě vyhořeli při standardních situacích. Nepohlídali jsme si hráče soupeře, kteří zápas rychle rozhodli. Pochopitelně jsem byl naštvaný, ale i výsledky 0:5 k fotbalu patří.

Jste na protivníky z vašeho kraje více nahecovaní než na sousedy?

My to takhle nemáme. Do každého zápasu jdeme stejně. Nemusíme kluky nějak víc nahecovávat. Samozřejmě s Pardubicemi se jedná o specifický duel. Dvě třetiny našich kluků Pardubicemi prošly, takže v nich je, že se chtějí ukázat.

Máte početně dostatečný kádr nebo v zimní přestávce plánujete jeho rozšíření?

Posílíme ho maximálně dvěma hráči. Jinak nemáme důvod do kádru zasahovat. V defenzivě jsme měli výpadky na začátku sezony, kdy Staněk neměl po zranění pořádně natrénováno. Potom se do toho dostal a začal pravidelně nastupovat. O zranění Poláka, které je dlouhodobé, jsem hovořil. V záloze máme přetlak, středová řada je poměrně hodně kvalitní. Krajní halvové jsou rychlostní typy, což je pro naše ofenzivní pojetí důležité. Nahoře jsou Petrus a Štěpánek.

V jednu chvíli jste se vyhřívali na výsluní ČFL. Mohou hrát Živanice druhou ligu, nebo je třetí nejvyšší soutěž pro vás stropem? Jaké máte plány pro jarní část?

Nebavíme se o postupu. Chceme figurovat co nejvýše a uvidíme, jak to dopadne. V tuto chvíli je o tom předčasné mluvit. Ve hře je pětačtyřicet bodů, což je hodně…