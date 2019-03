Vladimír Chudý, trenér Ústí nad Orlicí: „Odehráli jsme vyrovnané a bojovné utkání. Zápas mnoho fotbalové krásy nenabídl. Odehrál se téměř bez gólových šancí. My jsme nepohlídali jeden roh, kdy se soupeř ujal vedení. Naši hráči se snažili, bojovali, ale na body to nestačilo.“

Živanice - Králův Dvůr 2:1

Fakta – branky: 39. a 52. Petrus – 90. Kraus. Rozhodčí: Musil. ŽK: 1:2. Diváci: 180. Poločas: 1:0. Živanice: Hrnčíř – Buriánek, Košťál, Staněk, Polák – D. Pánek (13. Hundák), Gorol, Ptáček, Petrus (78. Motyčka) – Nikodem, Štěpánek (82. Gašpar).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Zahájili jsme s chutí a z našeho tlaku rezultovala penalta. Místo abychom potrestali faul na Davida Pánka, který navíc musel střídat, jsme ji znovu zahodili. To nás na chvíli zabrzdilo, ale klid na naše kopačky přinesl gól před přestávkou. Po ní jsme vyčkávali, co soupeř vymyslí a vyráželi k brejkům. Jeden z nich jsme dotáhli do konce. Soupeř ještě více otevřel hru, ovšem už jsme žádné přečíslení nevyužili, když jednou jsme orazítkovali břevno.“

Další výsledky – 20. kolo: Písek – Velvary 3:1, Radotín – Vltavín 0:1, Vyšehrad – Benešov 0:0, pen. 3:4, Litoměřicko – Domažlice 0:3, Brozany – Dobrovice 2:0, Štěchovice – Karlovy Vary 3:2.

Tabulka:

1. Zápy 19 13 2 1 3 32:18 44

2. Vltavín 19 13 0 0 6 44:25 39

3. Vyšehrad 19 10 2 2 5 30:23 36

4. Domažlice 19 8 5 1 5 36:25 35

5. Radotín 18 7 4 1 6 24:19 30

6. Velvary 19 7 2 4 6 33:30 29

7. Převýšov 18 9 0 2 7 24:26 29

8. Ústí nad Orlicí 18 8 2 1 7 19:22 29

9. Dobrovice 18 9 0 1 8 30:28 28

10. Benešov 19 6 3 3 7 29:33 27

11. Králův Dvůr 19 6 1 5 7 23:22 25

12. Štěchovice 19 6 2 3 8 26:31 25

13. Litoměřicko 19 7 0 1 11 23:35 22

14. Písek 19 6 0 3 10 31:36 21

15. Živanice 19 4 4 1 10 21:29 21

16. Brozany 19 3 4 3 9 22:34 20

17. Karlovy Vary 18 2 4 3 9 21:32 17

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)