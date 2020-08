1. KOLO

Hradec B – Ml. Boleslav B 0:1

Fakta – branka: 80. Rudzan. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 2:0. Diváci: 180. Poločas: 0:0. FC Hradec Králové B: Mach – Finěk, Vyšehrad, Locker, Kosař – Vobejda – Mahr, Doležal, Bičiště (81. Sokol), Kejř – Vozáb (69. Chocholatý).

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Sezonu jsme nezačali výsledkově dobře. Řekl bych, že se jednalo o vyrovnané utkání, ve kterém se dalo čekat, že kdo vstřelí branku, ten vyhraje. Bohužel jsme to byli my, kdo inkasoval jediný gól. Na druhou stranu je pravda, že když v domácím prostředí neskórujeme, tak těžko můžeme počítat s nějakými body. Oproti některým zápasům v přípravě náš výkon nebyl úplně špatný, ovšem na body to nestačilo.“

Živanice – Zbuzany 1:2

Fakta – branky: 54. Štěpánek – 15. Tryzna z penalty, 86. Rohlík. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 4:5. Diváci: 170. Poločas: 0:1. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek , Polák – Langr – D. Pánek (70. Gašpar ), Kakrda, Petrus, Kopecký – Štěpánek.

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „Odehráli jsme nešťastný zápas. I kdybychom získali bod, tak by to bylo málo. Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale zabrzdila nás hrubka. Špatně jsme zahráli malou domů, z čehož po faulu rezultovala penalta. Do konce první půle jsme si vypracovali čtyři vyložené šance, především ta z pětačtyřicáté minuty nás může hodně mrzet. Také po přestávce jsme soupeře zatlačili. Výsledkem byla penalta rovněž na druhé straně. Na rozdíl od Zbuzan my ji zahodili. Naštěstí to námi neotřáslo a prakticky hned jsme vyrovnali. Chtěli jsme tři body a také jsme si vytvořili několik možností na definitivní zvrat. Jenže čtyři minuty před závěrečným hvizdem podnikl protivník ojedinělý útok a Rohlík to nádherně z pětadvaceti metrů trefil.“

Ústí n. O.– Bohemians B 1:0

Fakta – branka: 61. Mayer. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 0:1. Diváci: 480. Poločas: 0:0. Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Ptáček, J. Chleboun, Mikor, Langer – Mayer (72. M. Krátký), Špatenka, Falta (27. Lněnička), Souček – Tichý (90. Nathan), Voleský.

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „V prvním poločase se nám moc nedařilo, dobře jsme bránili, ale chyběla tomu ta naše nadstavba v podobě rychlých protiútoků a dobře zahraných standardních situací. Ani jedno nám nešlo. Ve druhém poločase přišlo zlepšení, ale stále to nebylo ono. Vyšel nám jeden útok po levé straně a ten rozhodl celé utkání. Zasloužené, ale velmi upracované vítězství.“

Chlumec – Jablonec B 3:1

Fakta – branky: 39. Bastin, 68. Kadlec, 75. T. Labík – 5. Hamalainen. Rozhodčí: Urban. ŽK: 4:2. Diváci: 453. Poločas: 1:1. FK Chlumec nad Cidlinou: Brát – Veselka, Havel, Jarkovský, Kadlec – Krčál – Hynek (21. Žahourek), Čáp (84. Vejr), J. Kučera (65. M. Kopáč), Tomáš Labík (84. Jan Labík) – Bastin.

Jan Kraus, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Úvodních dvacet minut zápasu bylo hostující mužstvo jasně lepší a zaslouženě vedlo. Poté jsme srovnali hru, zlepšili se a nakonec i zaslouženě vyhráli.“

Pardubice B – Přepeře odloženo

Zápas byl odložen kvůli karanténě pardubického týmu.

Další výsledky – 1. kolo: Velvary – Liberec B 1:0, Brozany – Teplice B 3:1, Zápy – Dukla Praha B 3:2.