Nepříjemnou situaci po vyloučení jasné stoperské jedničky v minulém kole, vyřešil trenér Chudý příjemnou zprávou pro všechny, kdo ústecký fotbal sledují.

Do zápasu se Zbuzany poslal ke Skalickému do stoperské dvojice Josefa Strnada, který se vrátil na trávník po dlouhodobém zranění kolena. A hned po několika minutách mu diváci tleskali, protože se gólově prosadil hlavou po Langrově centru. „Zápas prakticky neměl vůbec hrát, protože ještě není úplně připraven, ale nechal se ukecat a odehrál zápas solidně, i když po utkání říkal, že sotva stojí na nohách,“ řekl s úsměvem sekretář klubu Jan Skácel.

Pochopitelně mužstvo rychlým gólem povzbudil a Jiskra do konce poločasu přidala další zásah. Po Součkově voleji, ráně do břevna a dorážce se míč dostal od gólmana za branku, aby z následného rohu Mayer nádhernou střelou do šibenice rozvlnil síť. Třetí branku měl na svědomí hned po přestávce centrující Langer a přesně a nekompromisně zakončující Nágl.

Krátce na to domácí podcenili míč na Surmaje, jenž zblízka snížil. Očekávaný tlak od Zbuzan ale nepřišel. Ústí kontrolovalo zbytek duelu i proto, že hosté dohrávali o deseti.

13. KOLO

Ústí n. O. – Zbuzany 3:1

Fakta – branky: 5. Strnad, 39. Mayer, 46. Nágl – 52. Surmaj. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (62. Kostka). Diváci: 290. Poločas: 2:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Pazdera (65. Grepl), Skalický, Strnad, Langer – Mayer (74. Vaňous), Souček (83. M. Krátký), Špatenka, Falta, Habrman – Nágl (89. Pinkava).

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Odehráli jsme velmi dobrou první půli, kdy jsme byli lepší, vytvořili jsme si řadu dobrých gólových situací hlavně ze standardek. Škoda, že jsme využili jen dvě. Hned po změně stran jsme zvýšili na 3:0 a zdálo se hotovo. Bohužel soupeř rychle snížil a bylo to dramatičtější. Soupeř měl územní tlak, ale žádnou velkou šanci. My měli náznaky rychlých kontrů, bohužel jsme je nedotáhli. Utkání jsme ale dotáhli do vítězného konce a získali zaslouženě tři body.“