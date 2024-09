Třetí liga: Teplice B vs. Ústí nad Orlicí.

/3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Dlouhá zápasová pauza neprospěla fotbalistům Jiskry Ústí nad Orlicí, kteří o víkendu zklamali svoje fanoušky a podlehli mladoboleslavské rezervě, která přitom přijela s vizitkou posledního týmu tabulky skupiny B. Domácím hráčům se však utkání nepovedlo zdaleka podle vlastních představ, což vyvrcholilo neproměněnou penaltou. Co naplat, ale černé myšlenky je třeba odhodit, protože ve středu přijede k řece Orlici ligová Dukla!

Ústečtí trenéři museli řešit potíže na brankářském postu, jelikož k dlouhodobě absentujícímu Jeřábkovi se přidal nemocný Tlustý, tudíž mezi tyče šel Hortlík, také on však po pauze zaviněné zraněním. A hned po třech minutách neudržel ve skrumáži míč v rukavicích a hosté šli zásluhou Fily lacino do vedení. To byla samozřejmě hodně studená sprcha a zakrátko bylo ještě hůře, nedorozumění v komunikaci mezi gólmanem a zadáky využil hlavičkující Vlček – 0:2.

„Tak, jak jsme před čtrnácti dny v Teplicích překvapili příjemně, tak teď jsme se dočkali z naší strany překvapení velmi nepříjemného. Bohužel náš výkon zejména v prvním poločase postrádal parametry třetiligového utkání. Chyběl nám hlavně pohyb, tím pádem jsme nemohli být důrazní v osobních soubojích, prohrávali jsme je, nepracovali dostatečně rychle s míčem a chyběla mně i komunikace v týmu. Prostě nebylo tam nic, na čem bychom mohli vystavět dobrý výkon,“ konstatoval ústeckorlický trenér Vladimír Chudý.

Reakce domácích na nepříznivý vývoj? Velká snaha, několik nebezpečných standardek a především zkraje druhé půle penalta po faulu na Hrnčíře. Míč si vzal kapitán Souček, jenže nechal vyniknout gólmana Kořána. A to už bylo jasné, že Jiskra zápas nezachrání, postupně se propadla do herní křeče a přestože soupeřovu svatyni obléhala ze všech stran, střelecky se nikdo prosadit nedokázal.

„Ve druhém poločase přišlo zlepšení, s tím i gólové příležitosti, bohužel bez využití. Soupeř pozorně bránil, chodil do rychlých protiútoků a utkání dovedl až do vítězného konce. My se musíme vrátit z oblaků zpět na zem,“ dodal Chudý.

Jiskru čeká pořádně nabitý týden, protože ve středu 25. září od 16.30 hostí v utkání 2. kola MOL Cupu pražskou Duklu a další třetiligové zápolení na ni čeká příští neděli na trávníku jednoho z nejsilnějších celků soutěže v Zápech.