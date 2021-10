Poté se ale hrálo častěji na polovině Chlumce, Součka o vyrovnání „okradlo“ břevno, stejného hráče potom v gólovce vychytal gólman Petr, Tichý minul z malého vápna. Slibných možností měli hosté poměrně hodně. Zaslouženého srovnání se dočkali po změně stran, Tichý prodloužil hlavou dlouhý nákop na Mayera, ten se báječně uvolnil a krásnou ránou z hranice šestnáctky skóroval. Tento stav se potom přes další příležitosti nezměnil, „přesilovka“ po vyloučení J. Labíka byla pro Ústí příliš krátká. Ústí si po týdnu vystřídalo pozice s Libercem B, na samotný chvost klesl severočeský tým.

„Nepodařil se nám vstup do utkání, kdy jsme hned ve druhé minutě inkasovali gól ze zbytečného rohu. To však byla víceméně poslední špatná věc v tomto utkání,“ hodnotil trenér Vladimír Chudý. „Od inkasované branky jsme začali hrát aktivně, dobře bránili a soupeře nepustili do pořádné šance. Ve druhém poločase jsme zaslouženě vyrovnali a mohli vstřelit i vítězný gól. Bohužel to se nám nepodařilo a tak utkání skončilo dělbou bodů,“ dodal Chudý.

Jeho svěřenci mají před sebou na závěr podzimní části dvě domácí utkání (Zbuzany, Velvary) a ta rozhodnou o tom, jestli si před zimní pauzou svoji zatím nelichotivou pozici alespoň trochu vylepší.

ČFL, skupina B, 12. kolo:

Chlumec nad Cidlinou – Ústí nad Orlicí 1:1

Fakta – branky: 2. Finěk – 58. Mayer. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 2:3. Diváci: 245. Poločas: 1:0. Chlumec nad Cidlinou: R. Petr – Čížek, Finěk, Jarkovský, Žahourek – J. Novotný (46. J. Labík), Krčál, Samko, T. Labík (90. Koubek) – Bastin, Jakab. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Ptáček, Lněnička, Koukola, Langer – Mayer (73. Falta), Špatenka, Vymětalík (73. Skalický), Hynek (85. Vošlajer) – Tichý (85. Galus), Souček (89. Chleboun).