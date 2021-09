„V prvním poločase byl soupeř lepší, měl územní převahu, ale my hrozili z brejků. Ve druhé části pokračoval stejný scénář jako v prvním s tím rozdílem, že už jsme nebyli tak nebezpeční dopředu. Soupeř svoji převahu nevyužil a tak jsme si ze Záp odvezli bod. Zápas jsme zvládli skvěle do defenzivy, hráči ho odmakali,“ chválil svoje svěřence trenér Vladimír Chudý.

Druhý poločas se odehrával prakticky po celou dobu v podobném duchu. „S blížícím se koncem zápasu se do několika nadějných akcí dostali i naši ofenzivní borci číhající na případnou chybu domácí obrany, ta však nepřišla, na druhé straně se nedostavil ani očekávaný drtivý závěrečný nápor Záp. Po závěrečném hvizdu rozhodčího proto následovala zasloužená radost naší výpravy,“ netajil se Skácel velkou spokojeností s dosaženým výsledkem na půdě kvalitního protivníka.

Po sérii nepřesvědčivých výkonů a výsledků provedli ústeckoorličtí trenéři několik změn v sestavě, mimo jiné před utkáním v Zápech poslali mezi tři tyče Jeřábka, který se jim odvděčil velmi dobrým výkonem a svůj celek podržel třeba při tvrdé ráně domácího Kavalíra po čtvrthodině hry. „Domácí dobývali od úvodních minut trpělivě obrannou hráz Jiskry, ale do velkých příležitostí se nedostávali. Kopali řadu přímých kopů v okolí šestnáctky, které však končily většinou na hlavách obránců nebo v rukavicích Jeřábka,“ komentoval dění na hřišti sekretář Jan Skácel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.