Po sváteční bezbrankové remíze v Liberci věřila Jiskra v další potřebný bodový dovoz z cizího trávníku. A začátek, ten se jí tedy povedl náramně.

Nejprve nekompromisně zavěsil Souček, krátce nato po Vošlajerově centru uklidil odražený míč mezi tři tyče Špatenka a bylo to 0:2. A to se síť v brance domácích rozvlnila ještě do třetice, ale Špatenkovi byl v tomto případě odmáván ofsajd. I tak byl nástup v podání hostů parádní.

Škoda, že do sedla pomohli soupeři Ústečtí sami, když zbytečně ztratili balon na útočné polovině a bleskový kontr skončil snížením z kopačky Bulíře. Do kabin se sice pořád šlo za ústeckého vedení, ale bylo jasné, že domácí ve druhém poločase vytočí obrátky svého výkonu.

A navíc skórovali nedlouho po zahájení hry, Knejzlík hlavičkoval na 2:2. A Jiskra začala tahat za kratší konec. „Od této chvíle už nebylo o vítězství domácích pochyb. Naši hráči nedokázali čelit soustavnému tlaku, který vyvrcholil v 74. minutě vedoucím gólem střídajícího Synka. Snaha o vyrovnání potom poskytla další šanci soupeři, který v závěru definitivně rozhodl,“ uvedl klubový sekretář Jan Skácel.

Jiskra nadále zůstává v tabulkovém podpalubí. Další šanci zachytit se ujíždějícího třetiligového vlaku bude mít příští sobotu doma proti rezervě Hradce Králové. Což v době reprezentační přestávky v profesionálních soutěžích nebude snadná práce.

ČFL skupina B, 11. kolo:

Přepeře – Ústí nad Orlicí 4:2

Fakta – branky: 34. Bulíř, 50. Knejzlík, 74. Synek, 86. Kventsar – 10. Souček, 18. Špatenka. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 4:2. Diváci: 200. Poločas: 1:2. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Šmíd – Vymětalík, Chleboun, Koukola, Langer – Hynek (79. Novotný), Špatenka, Lněnička, Vošlajer (60. Mayer) – Galus (60. Tichý), Souček (89. Ptáček). (rh, ska)