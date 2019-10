Honí se mu hlavou různé věci. A když to poté přinese potřebný impuls, v duchu může být spokojen.

Před zápasem s Pardubicemi B udělal změny v sestavě ústecký trenér Chudý a vítězství je na světě. Na stoperu trápícího se Faltu poslal zpátky na jeho post do středu zálohy, z kraje obrany hrajícího Skalického naopak vtěsnal vedle Chlebouna do středu obrany a na kraj posunul Grepla.

Geniální tah. Všichni splnili, co měli. Na těžkém terénu, kdy hráčům prosákli kopačky hned při prvním vstupu na trávník, domácí vyhráli 1:0. Rozhodující okamžik, jak se později ukázalo, měl na svědomí Vaňous s Habrmanem. Prvně jmenovaný krásnou přihrávkou za obranu vyzval k úniku právě Habrmana, který nabídnutou možnost v 11. minutě proměnil ve vedoucí gól. Skončit u jednoho gólu to nemuselo, protože Ústečtí měli několik příležitostí, aby poločasový stav vypadal jinak. Navzdory tomu je třeba zmínit i střelu pardubického Zelenky, s níž měl gólman Jeřábek velké starosti.

Velmi často se k zakončení dostával Chleboun a v 57. minutě už si v duchu říkal, že to musí být gól. Míč po rohovém kopu a jeho pokusu směřoval do sítě, když ho z ničeho nic na brankové čáře zastavil jeden z obránců Pardubic. „To byla velká škoda, protože klid by se nám hodil,“ doplnil sekretář Jan Skácel. Čtvrt hodiny před koncem pálil z dobré pozice nad bránu Falta a přímý kop Vaňouse vytáhl mladý Vyhnánek zázračně z šibenice. Pojistku měl na kopačce střídající Krátký, kdy běžel sám. Vyhodnotil situaci skvěle, přehodil gólmana, ale s ním bohužel i branku.

„Na terénu na jakém se hrálo zaslouží uznání oběma mužstva, protože to bylo opravdu těžký,“ uvedl Jan Skácel.