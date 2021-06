Býval velmi dobrým fotbalistou, technicky vybavený s vynikající levačkou, v nejvyšší soutěži odkopal téměř 350 zápasů. Po skončení kariéry se vydal na trenérskou dráhu, působil hned v několika prvoligových klubech v roli asistenta. Naposledy byl spolu s Václavem Kotalem v pražské Spartě. Nyní Michal Šmarda poprvé okusí, jaké je to být hlavním trenérem, neboť se stal lodivodem Chlumce nad Cidlinou, špičkového týmu ČFL, který se zviditelnil také v MOL Cupu.

Jak se to celé upeklo?

Oslovil mě Honza Kraus po domluvě s chlumeckým šéfem panem Rybou. Věděli, že jsem byl v momentální situaci bez angažmá. Nějakým způsobem jsme se domluvili a tak to vzniklo.

Co čekáte od tohoto angažmá?

Jsem za tu práci rád, protože můžu být u fotbalu a můžu pokračovat v tom, co po skončení hráčské kariéry dělám, čili v trenéřině.

Je to pro vás první štace v roli hlavního trenéra. Těšíte se už jen z toho pohledu, že budete mít u mužstva hlavní a rozhodující slovo?

Ano, už jsem to měl také v hlavě. I s Vencou Kotalem jsme se o tom bavili, že už jsem ve fázi, kdy s tím začít. Když nepřišla jiná nabídka, tak je to z tohoto pohledu super.

Nebyl jste trochu zklamaný, že v době volna nepřišla nějaká nabídka z vyšších soutěží?

Vím, jak to chodí, kolik je trenérů a kolik je možností klubů, takže vůbec. Takhle to prostě ve fotbale je, jsou období, kdy je to lepší a kdy je to horší. Vůbec jsem nad tím takhle nepřemýšlel.

Proč skončil Jan Kraus?

„Z rodinných důvodů a kvůli pracovnímu vytížení se bohužel nemohu účastnit všech tréninků. Úplně však neodcházím, u mužstva budu pokračovat dál, avšak už pouze v nějakém omezeném režimu,“ vysvětluje jednačtyřicetiletý Kraus, dosavadní kouč třetiligového Chlumce nad Cidlinou.

Dosavadní kouč Kraus nastavil v Chlumci laťku vysoko. Tým hrál na špici ČFL a v pohárech se úspěšně měřil s prvoligovými celky.

Je pravda, že já ten tým podrobně zatím neznám, protože jsem se nějakých dvanáct let, možná i víc, pohyboval na té nejvyšší úrovni. O těch nižších soutěžích moc přehled nemám, takže získávám nějaké informace. Jsem rád, že asistentem zůstává Tomáš Hrabík, který mi v úvodu dal nejvíce poznatků o hráčích. Samozřejmě kluky během nějaké krátké doby poznám. Každopádně si myslím, že ten tým určitou kvalitu má, jsou tam výborné podmínky co se týká zázemí, tréninkových ploch, kabin a tak dále. Snad to bude dobré.

Rozhodně sledujete probíhající Euro. Jak byste zhodnotil dosavadní počínání českého týmu?

Určitě si dali cíl postup ze skupiny a ten byl splněn. Je to turnaj, není to dlouhodobá soutěž, čili je to něco jiného, v tom je největší rozdíl. V turnajových zápasech se musíte chovat trošku jinak. Cíl splnili, což byl zatím první krok.

Výkony se vám zamlouvaly?

V určitých fázích byly i momenty, kdy by to mohlo být lepší. Ale jak říkám, je to turnaj, kde si jdete za jasným cílem a nemáte mnoho zápasů na to, kde se to dá napravit.

V osmifinále jdou Češi na Nizozemsko, jak by to mohlo dopadnout?

Začíná se od nuly a je to na jeden zápas, kde je všechno možné, může se to všechno sejít. Výsledky i hra Nizozemců jsou na turnaji zatím velmi kvalitní. Nicméně je to o jednom zápase, náš tým se na něj dobře připraví a rozdá si to. Myslím si, že by mohli kluci i postoupit. Můžeme dát gól a zápas bude o něčem jiném. Vycházet z dobré defenzivy, zkusit rychlé protiútoky, taktika se pak může změnit. Věřím, že by se to mohlo podařit. Budu fanda českého týmu, klukům to přeju, celý náš fotbal by úspěch potřeboval.