Pětadvacetiletý zadák svými trefami nejprve zařídil výhry 1:0 v ČFL doma s Mostem a v Brozanech, teď ve středu vyrovnával na 1:1 v utkání 1. kola MOL Cupu na půdě Velkých Hamrů, kde jeho celek nakonec slavil postup po vítězství 4:2.

Nejen produktivní zadák, ale i celý chlumecký tým nabral v úvodu nové sezony parádní formu. Aby ne, vždyť také letos nechce hrát o záchranu jako v předešlém ročníku, ba naopak. „Řekli jsme si cíl, že bychom chtěli hrát o postup, aby to bylo pro všechny zajímavé,“ prozrazuje Zukal odvážnou metu.

Lukáši, v ČFL jste vyhráli oba dosavadní zápasy, ve středu jste v poháru postoupili do 2. kola. Lepší start do sezony jste si snad ani nemohli přát, že?

Je to tak. Přesně takhle jsme si to naplánovali. Říkali jsme si, že je důležité chytit začátek soutěže. Takže tak jsme to přesně chtěli. V MOL Cupu jsme také chtěli postoupit, aby k nám přijel nějaký prvoligový nebo druholigový soupeř. Řekl bych, že všichni zatím musíme být spokojeni.

Máte v MOL Cupu nějakého soupeře, kterého byste si do dalšího kola přál?

Určitě jsem přemýšlel nad Vlašimí, protože tam mám svoji minulost. Nebo bych byl spokojený s Líšní, neboť v Brně mám také nějakou svoji minulost. Ale uvidíme, jak to dopadne a koho nám los přisoudí.

Chlumec musel v poslední sezoně hrát na jaře o záchranu třetí ligy, což jistě jako novic v týmu víte. Po tomto startu to vypadá, že by to mohlo být lepší. Dali jste si za cíl třeba horní polovinu tabulky?

Rozhodně. Když jsem si volal s trenérem panem Sazimou, který mě do Chlumce chtěl, tak jsme si řekli cíl, že bychom určitě chtěli hrát o postup, aby to bylo pro všechny zajímavé. Takže s tímhle jsem tam přišel. Rádi bychom tedy hráli o postup.

Hrajete stopera, ale v každém ze třech soutěžních zápasů jste vstřelil gól. Jak k tomu došlo?

Je to tak, jsem sice stoper, ale vždycky k tomu došlo tak, že byla standardní situace a poté jsem dal skoro stejný gól hlavou a nohou. Kluci to skvěle kopou, ať už je to Vojta Řezníček nebo Roman Čáp. Vždycky mě dokážou najít, dávají to do prostoru, kde se pohybuju a nějak to spadne na tu moji hlavu (zasměje se). Doufám, že v tom budu pokračovat.

Dá se říct, že už to je nějaký nacvičený signál, hrát to takhle na vás?

To bych úplně netvrdil, samozřejmě máme těch signálů víc. Prostě vždycky to zatím letělo tam, kde jsem se zrovna pohyboval a pak už jsem to jenom dokázal usměrnit do branky. Byl bych rád, kdyby to pokračovalo, to je jasný.

Dával jste často góly po standardních situacích? Nebo to teď čistě náhodou vyplynulo třikrát za sebou?

No nechci říct, že náhodou. Jak už jsem povídal, konečně se mi líbí, jak někdo kope ty standardky. Většinou jsem měl za sezonu tak jeden gól. Musím říct, že tohle se mi ještě nikdy nestalo, abych dal tři góly ve třech zápasech po sobě. Ale jak říkám, doufám, že v tom budu pokračovat a padne jich tam co nejvíc.

Jedna branka na sezonu, to už tedy máte splněno, ne?

(zasměje se) Prakticky jo, ale člověk by se neměl nikdy uspokojit, takže doufám, že mi to tam bude padat dál.

Říkáte, že si vás do Chlumce vytáhl trenér. Jakou cestou jste se tam dostal?

Bylo to přesně takhle. Já jsem měl ještě smlouvu ve Vlašimi, ale odtamtud jsem šel na hostování do Prostějova. Teď jsem si nějak řekl, že už úplně nechci lítat po České republice po hostováních. Pan trenér Sazima mi zavolal, já si řekl, že bych chtěl jít do třetí ligy a bylo jasno. Pak už jsme si jen oba nastínili, co od toho čekat. Hnedka jsem s ním byl za jedno, takže jsem vůbec neváhal.

Odkud vůbec jste? Jak to máte daleko?

Pocházím z Brna, ale pak jsem se kvůli Vlašimi přestěhoval do Prahy. A teď bydlím v Pardubicích, takže to mám kousek.

Jak se vám zatím angažmá v třetiligovém Chlumci zamlouvá?

Je to úplně něco jiného. Jsem spokojený, mám čistou hlavu. Musím říct, že kabina je úplně super, lidi okolo jsou v Chlumci taky úžasní. Jsem tedy nadmíru spokojený a jen doufám, že budeme pokračovat ve vítězstvích, to máme všichni rádi.