Čtvrtá remíza v krátkém časovém sledu za sebou. To je pro Ústí zoufale málo, tím spíše v jeho nelichotivé situaci na sestupové pozici.

Od úvodních minut se hrála vyrovnaná partie, útoky a zajímavé šance se střídaly na obou stranách, divákům se fotbal určitě líbil. V 37. minutě Langer rozehrál přímý kop do vápna na zadní tyč, Souček míč pohotově vrátil před branku, kde se nejlépe orientoval Lněnička, jehož dorážka znamenala kýžený vedoucí gól. Krátce po zahájení druhého poločasu byl vyloučen po druhé žluté kartě hostující Studnička a zdálo se, že tři body Jiskru tentokrát neminou. Velkou možnost k pojistce pak zazdil Špatenka, sám na malém vápně poslal ideální centr Hynka vysoko nad branku. Trest přišel čtvrt hodiny před koncem, kdy oslabení hosté bleskově zaútočili po pravém křídle Hamplem, jehož přesný centr uklidil do sítě Pouček – 1:1. To byla pro domácí rána do vazu, následovalo prostřídání a obrovská snaha vstřelit rozhodující gól. V 88. min po rohovém kopu Langera hlavičkoval Chleboun, ale gólman Soukup skvěle zasáhl. Přesto byli domácí k vítězství hodně blízko, protože v úplném závěru propadl centrovaný míč před střídajícího Novotného, který však z kroku netrefil prázdnou zbuzanskou branku. A pokud se nevyužije ani taková tisíciprocentní šance, tak se vyhrát nedá…

Poslední podzimní šanci na vylepšení bodového konta budou mít Ústečtí příští sobotu opět doma proti Velvarům.

Vladimír Chudý, trenér Jiskry: Neměli jsme dobrý vstup do utkání, soupeř byl lepší v pohybu i v kombinaci. Byli jsme všude o krok pozdě a z toho pramenily naše chyby v obraně. Hosté ale svoje šance nevyužili, naopak nám se podařilo vstřelit branku po standardní situaci. Bohužel se nám však nepovedlo udržet vedení ve druhém poločase, kdy Zbuzany i v deseti vyrovnaly. V závěru jsme měli dvě velké šance utkání přece jenom rozhodnout ve svůj prospěch, bohužel jsme je neproměnili.

ČFL, skupina B, 13. kolo:

Ústí nad Orlicí – Zbuzany 1:1

Fakta – branky: 38. Lněnička – 75. Pouček. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (51. Studnička). Diváci: 300. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Ptáček (80. Chleboun), Lněnička, Koukola, Langer – Mayer (69. Skalický), Špatenka, Falta (80. Novotný), Hynek (76.Vošlajer) – Tichý (69.Galus), Souček. (rh, sk)