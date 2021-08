Do vedení šel nováček a aktuálně poslední celek Fortuna:Národní ligy ve 35. minutě, kdy se Vintr prosadil uvnitř pokutového území a střelou z otočky poprvé překonal gólmana Šmída. Ten se v zápase blýskl několika výbornými zákroky a ze hry ho nikdo jiný nepřekonal, pojistku přidal hosté, konkrétně znovu Vintr, necelou čtvrthodinku před koncem z nařízeného pokutového kopu. Herně nebyl Vyškov výrazně lepší, ale do nebezpečnějšího zakončení se dostával daleko častěji než domácí. Ti se pokusili kormidlem duelu otočit i hromadným střídáním po hodině hry, nicméně gólových možností z rodu vyložených si vypracovali minimum.

„V prvním poločase jsme hráli s přílišným respektem k soupeři, byli málo odvážní směrem k soupeřově brance a nevyrovnali jsme se rychlostí a důrazem Vyškova. Bohužel ani v obranné fázi to nebylo ono, a tak se hosté dostali do vedení. Po změně stran jsme hráli naprosto vyrovnaně, měli i dobré příležitosti, ale nepodařilo se nám je dotáhnout do konce. Hru jsme hodně otevřeli, hráli na velké riziko a soupeř hrozil z rychlých brejků. Jeden bohužel skončil faulem ve vápně a penaltou, kterou soupeř proměnil na 2:0. Hráči se dál snažili vstřelit aspoň čestný gól, ale bohužel se to nepodařilo,“ zhodnotil pohárové vystoupení svých svěřenců trenér Vladimír Chudý.

V dalším pokračování sezony se Jiskra bude moci soustředit výhradně na třetiligové bitvy, ta nejbližší ji čeká tuto sobotu od 17 hodin proti Brozanům.

MOL Cup, 2. kolo:

Fakta – branky: 35. a 79. z pen. Vintr. Rozhodčí: Ginzel. ŽK: 2:2. Poločas: 0:1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Šmíd – Skalický, Chleboun, Koukola, Langer – Seykou (46. Mayer), Špatenka (60. Vymětalík), Falta, Novotný (60. Souček) – Vošlajer (60. Tichý), Galus (60. Hynek). (rh, ska)