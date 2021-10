Po změně stran byl ústecký tlak ještě větší, ale když se přidala i smůla a po střele Špatenky se míč odrazil od tyče a odskákal pryč podél brankové čáry, platila po závěrečném hvizdu bezgólová plichta. Ta domácím moc nepomohla, spíše naopak, nicméně hra byla příslibem, že by se do konce podzimní části ještě mohlo s nelichotivým umístěním něco udělat. Nejlépe hned za týden v Chlumci nad Cidlinou.

Jiskra soupeře z Hradce Králové po většinu času přehrávala, ale na výborného gólmana Reichla ani jednou nevyzrála. Jeho rukavice magicky přitahovaly většinu centrovaných míčů po pěkných akcích i standardních situacích. Aktivitou v dresu domácích hýřili krajní záložníci Hynek s Mayerem, několikrát se do nebezpečného zakončení dostal Tichý, ale všechno bez kýženého efektu.

Kdyby takhle zahrálo pokaždé, nemohlo by se Ústí potácet u dna tabulky. Na tom se po závěrečném hvizdu shodli diváci v hledišti, kteří svým hráčům za předvedený výkon zatleskali. Byl to však potlesk chtě nechtě poněkud rozpačitý, protože mu chyběla očekávaná třešnička na dortu v podobě vítězství.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. FC Hradec Králové B. | Foto: Jan Pokorný

