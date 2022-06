Poslední představení v třetí lize přineslo ústeckým fotbalistům bod, bohužel teprve devatenáctý v sezoně. Špičkovým výkonem se ve Velvarech představil především brankář Šmíd, který domácímu Kottovi zneškodnil penaltu i následnou dorážku. Vedoucí trefu hostů vstřelil zblízka Anih, vyrovnáno bylo poté, co si rohový kop Vopata srazil Onije Chisom do vlastní sítě. V závěru mohly rozhodnout oba celky, za Jiskru pálil po úniku Falta těsně nad.

„Šli jsme do utkání s určitým cílem, který se nám podařilo v prvním poločase do puntíku splnit: dobře bránit a vyrážet do rychlých protiútoků. Po změně stran jsme pokračovali v naši hře a soupeř si nevěděl rady s naší obrannou činností. Bohužel jsme ho dostali do hry hloupou chybou a dovolili mu vyrovnat. V závěru jsme měli dobrou možnost strhnout vítězství na naši stranu, bohužel jsme ji nevyužili. Utkání tak skončilo asi zaslouženou remízou,“ vyjádřil se kouč Vladimír Chudý, pro kterého se jednalo o poslední duel na ústecké lavičce.

29. kolo:

Velvary – Ústí nad Orlicí 1:1

Fakta – branky: 72. vlastní (Chisom Onije) – 36. Anih. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 0:1. Diváci: 123. Poločas: 0:1. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Souček, Lněnička, Langer – Hapal (90. + 1. Falta), Grygar, Špatenka, Vácha (87. Chleboun), Tichý – Anih (76. Vošlajer), Chisom Onije.