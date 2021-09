Domácí sice snížili, ale vítězství si hosté vzít nenechali. „Dobrou defenzívní činností a aktivním způsobem hry jsme soupeře do šancí moc nepouštěli. Z jedné standardky domácí snížili, ale my jsme závěr utkání dohráli zkušeně a zaslouženě jsme si připsali důležité tři body,“ doplnil Řezníček.

„V prvním poločase jsme nehráli dobře, nedařilo se nám v obraně, nešla nám ani útočná fáze hry, nevycházely nám standardní situace. Soupeř byl lepši v pohybu i kombinaci a zaslouženě se dostal do dvoubrankového vedení. Po přestávce jsme se sice snažili naši hru změnit, což se nám částečně podařilo, bohužel na body to nestačilo,“ okomentoval duel zklamaný ústecký kouč Vladimír Chudý.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. FK Pardubice B. | Foto: Jan Pokorný

