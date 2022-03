Namotala se do něho po nepovedeném podzimu, kdy se z jejího pohledu pokazilo snad všechno, co se pokazit mohlo. Důsledkem je poslední místo po patnácti kolech, pouhé dvě vítězství na kontě a situace, jakou nelze označit jinak než jako velmi vážnou. Rozhodně se však dopředu nevzdává, jak řekl hned po skončení podzimní části trenér Vladimír Chudý. Na házení flinty do žita je času dost, na jaře se dá se zatím pesimistickým pohledem do tabulky mnoho udělat, nadto bodová ztráta na další týmy ze spodní poloviny soutěže není propastná. Tým byl přes zimu zajímavě doplněn, hodně si v Ústí slibují hlavně od Ondřeje Hapala, který přišel na hostování z Olomouce. Nyní bude hlavně třeba se výsledkově chytit hned v úvodu jara. Zatímco ústecké cíle pro jaro nemohou být jiné než udržení, tak v Živanicích můžou mít ambice o poznání vyšší. Opravňuje je k tomu aktuální čtvrtá pozice a v těchto patrech byl se celek z Pardubicka rád pohyboval i ve druhé polovině sezony. Kvalitu na to tamní družstvo nepochybně má.

Minimálně udržet pozici

TJ SOKOL ŽIVANICE (4. místo, 24 bodů)

Vlajková loď. Nejlépe z krajských zástupců to ve třetí lize zatím jde Živanicím. Z vyšlapané cesty nehodlají sejít. „Jedním z cílů pro jarní část soutěže je minimálně udržení současného postavení v tabulce. Dále se chceme prezentovat pohledným útočným fotbalem a přilákat co největší počet fanoušků. V neposlední řadě bychom rádi některého z našich mladších hráčů posunuli k angažmá ve vyšší soutěži,“ tlumočí plány pro jaro hrající sekretář Sokola Michal Buriánek. „V zimní přípravě jsme odehráli deset kvalitních utkání a podařilo se nám získat kvalitní posilu v podobě Jana Vobejdy,“ podotýká živanický obránce.

Soupiska – brankáři: Luděk Frydrych (1987), Jakub Vaníček (1992). Obránci: Michal Buriánek (1989), Lukáš Polák (1992), Petr Václavek (1996), Filip Pánek (1996), Martin Staněk (1997), Matouš Spěvák (1998). Záložníci: Lukáš Kopecký (1991), Jan Nikodem (1998), David Knespl (1999), David Pánek (1996), Sebastien Langr (1993), Jan Vobejda (1995), Tomáš Kakrda (1991), Adam Zavřel(1997). Útočníci: David Petrus (1987), Pavel Štěpánek (1994).

Realizační tým – trenér: Roman Oliva. Asistenti: Jaroslav Kratochvíl a Michal Ferčák. Trenér brankářů: Štěpán Poříz. Lékař: Jan Vanáč. Masér: Tomáš Vltavský.

Změny v kádru – odchody: Gašpar (Kutná Hora). Příchody: Vobejda (FC Hradec Králové).

Fotbalové jaro: Vysoké Mýto myslí nejvýše, zbylá dvojice chce především klid

Servis pro málo vytížené

FK PARDUBICE B (9. místo, 21 bodů)

Žádné přehnané ambice. Tým pardubické rezervy je stvořen k tomu, aby hrál třetí nejvyšší soutěž. Hlavně, aby v ní zůstal. Jedná se o takovou servisní organizaci, ve které se musí mladí hráči otrkat proti dospělému fotbalu. „Naše úloha v klubu je jasně daná tím, že fungujeme primárně jako servis pro nevytížené hráče ligového áčka. Dále bychom měli usnadnit přechod do mužů dorazovým hráčům ligového dorostu U19,“ vysvětluje strategii klubu vedoucí béčka mužstva Lukáš Ouředník. Jeho tým se pohybuje v relativně klidných vodách. „Naše cíle pro jaro jsou prakticky totožné jako vždy. To znamená udržet třetí ligu i pro následující sezonu. Přestože je to soutěž velmi těžká a s množstvím béček i specifická,“ podotýká Lukáš Ouředník.

Soupiska – brankáři: Štěpán Hrnčíř (1997). Obránci: Ondřej Hajník (2002), Tomáš Kubart (2001), Sedrik Řehák (2001), Jan Halász (2001), Tomáš Formáček (2001). Záložníci: Vojtěch Sychra (2001), Matěj Vít (2001), Sanghyeok Lee (2000), Samuel Šimek (2002), Radek Řezníček (2001). Útočníci: Ondřej Vítek (2002), Filip Stýblo (2000), Ameer Rayan (2002).

Dále budou využíváni další hráči z A týmu a dorostu.

Realizační tým – trenér: Kamil Řezníček. Asistenti: Filip Kopřiva a František Kovárník. Vedoucí týmu: Lukáš Ouředník. Kustod: Pavel Křížek.

Změny v kádru – odchody: Nemšovský (Vratimov). Příchody: Řezníček a Stýblo (oba Hlinsko) – oba návrat z hostování.

Odhodlané Ústí se popere o záchranu

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ (16. místo, 12 bodů)

Podzim ústecká Jiskra hodně pokazila, ale že by měla být pohřbena, to by byly hodně předčasné prognózy. Boje o udržení budou ve skupině prošpikované nevyzpytatelnými béčky hodně složité, nicméně zdaleka není důvod se vzdávat. Trenér Vladimír Chudý půjde do akce s trochu pozměněným celkem oproti první polovině ročníku. Nově příchozí olomoucká hostující dvojice Grygar – Hapal se v přípravných zápasech představila ve velice zajímavém světle, podobně jako v generálce proti Zbrojovce Brno Nigerijec Onije. „Samozřejmě nic nebalíme,“ hlásil ústecký kouč hned po zbabraném podzimu a zdá se, že nemluvil jenom tak do větru. Jiskra bude o svoji naději bojovat od prvního jarního duelu.

Soupiska – brankáři: Nicolas Šmíd (1998), Jakub Krátký (1985), Matěj Jeřábek (2000). Obránci: Patrik Langer (1996), Jakub Chleboun (1985), Tomáš Lněnička (1999), Tomáš Koukola (2002), Ondřej Skalický (1996). Záložníci: Petr Falta (1990), Jan Souček (1989), Tomáš Vošlajer (2001), Vojtěch Špatenka (2000), Daniel Grygar (2000), Ondřej Hapal (2001), Ondřej Petrjánoš (2003). Útočníci: Radek Tichý (1992), Denis Mayer (1996), Chisom Innocent Onije (2000).

Realizační tým – trenér: Vladimír Chudý. Asistent: Pavel Mansfeld. Vedoucí mužstva a trenér brankářů: Jiří Jansa.. Lékař: Jan Holomek.

Změny v kádru – odchody: Hynek (Rakousko), Ptáček (Solnice), Galus, Vymětalík (oba Olomouc) – ukončení hostování. Příchody: Grygar, Hapal (Olomouc) – hostování, Chisom Innocent Onije (Nigérie).