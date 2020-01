Zápas, jež se měl odehrát ve středu 15. ledna, „Letenští“ zrušili. „Sparta nám plánované přípravné utkání zrušila. Bohužel. Na poslední chvíli zvolili jiný formát přípravy a naše utkání do toho nezapadalo,“ řekl k faktu, že se duel konat nebude, trenér Ústí Vladimír Chudý.

Jeho svěřenci nastoupili do přípravy na jarní část sezony třetí ligy už 2. ledna s vidinou, že potkají na hrací ploše Kangu, Kozáka, Hložka a další borce v rudých dresech. Místo toho je čeká jen tréninková dřina. „Přišli jsme všichni o velký sportovní zážitek. Budeme tím pádem prvních čtrnáct dní pouze trénovat. Také to bude k něčemu dobré,“ přemítá. „Pro nás nic neobvyklého, že jsme začali s přípravou takhle brzo, už je to potřetí za sebou,“ upozorňuje Chudý.

V době, když už Ústí mělo několik dávek za sebou, tak prvoligové celky se v některých případech teprve chystaly. „ My jsme skončili sezonu 30. listopadu, kdežto většina ligových týmů až 15. prosince, takže naše pauza byla dost dlouhá, už bylo potřeba se začít připravovat,“ vysvětluje ústecký trenér, proč se hráči sjeli týden po vánočních svátcích.

Fotbalisté nemají zimní dril příliš v lásce. Nabírání fyzické kondice není zrovna tou nejoblíbenější částí.

Ale přijít nepřipraven? Podle Vladimíra Chudého by si to snad nikdo ani netroufl. „Hráči individuální plány neměli. Jsou si moc dobře vědomí, že je i přes pauzu potřeba něco dělat a ne jen se doma válet. Kdo něco dělal, je na začátku v přípravě v pohodě. Kdo nic nedělal, bude trpět, tak to je.“

Nevyjímaje nové tváře. I Ústí potřebuje posílit a doplnit kádr. Proto se do přípravy Jiskry zapojí fotbalisté, kteří budou usilovat o místo v kádru. „ Z České Třebové přišel na zkoušku Lukáš Sejkora, který se s námi bude připravovat po celou zimu a na konci přípravy si řekneme, jestli budeme dál pokračovat, nebo jestli se vrátí do České Třebové. Dále jsme v jednání s jedním útočníkem, typickým hrotovým hráčem. Uvidíme, jestli se nám to podaří dotáhnout do konce,“ přiblížil Chudý odpověď k velmi palčivé otázce.

Žádná sláva to prozatím není, nicméně stále zbývá dost času a vedení klubu se jistě bude snažit, aby vzrostla jednak konkurence v týmu a rovněž i kvalita.

Rozpis zápasů

Sobota 25. ledna: Ústí n. O. – Letohrad (12.00), sobota 1. února: Trutnov – Ústí n. O. (10.30), sobota 8. února: Ústí n. O. – Chrudim (16.00), čtvrtek 13. února: Ústín. O. – Ždírec n. D. (18.00), středa 19. února: Ústí n. O. – Šumperk (18.00), sobota 29. února: Olomouc B – Ústí (10.15).