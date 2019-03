Jan Kraus, trenér Převýšova: „Celý zápas jsme byli jasně lepší, ale bohužel jsme neuhlídali dvě standardní situace hostů v prvním poločase. Ve druhé půli se hrálo už pouze na jedné půlce, ale v deseti jsme dokázali už jenom snížit. Jsou zápasy, které se nedají vyhrát. Klukům děkuji za předvedený výkon.“

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „První půli jsme odehráli celkem dobře, byli jsme o něco nebezpečnější, měli jsme více šancí než domácí a zaslouženě jsme vedli 2:0. A to jsme před přestávkou ještě jednu šanci nedali. Po změně stran už to nebylo takové, hráli jsme proti větru, což nám činilo velké problémy. Soupeř brzy snížil, tím mu narostla křídla a dostal se do tlaku, ale druhý gól už nepřidal. My jsme měli příležitosti na zvýšení náskoku, ale to se nestalo. Přesto jsme vedení udrželi až do samotného konce.“

Domažlice - Živanice 2:2, pen. 4:2

Fakta – branky: 77. Skopový, 90. Došlý z penalty – 63. Petrus, 87. Staněk. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (84. Bauer). Diváci: 220. Poločas: 0:0. Živanice: Hrnčíř – Buriánek, Košťál, Staněk, Motyčka – L. Polák (90. Ferčák), Gorol, David Pánek (70. Hundák), Petrus (90. Filip Pánek) – Nikodem (80. M. Ptáček), Štěpánek (83. Gašpar).

Roman Oliva, trenér Živanic: „Před utkáním bychom brali bod všemi deseti, nicméně po něm panovalov naší kabině obrovské rozčarovaní. Bereme to jako velkou ztrátu, protože jsme odehráli výborné utkání. Soupeře jsme přehrávali a vytvořili si daleko více gólových šancí. Jenže jsme neproměnili samostatný nájezd a dvakrát jsme zklamali sami před brankářem. Sice jsme šli dvakrát do vedení, ale bohužel poslední minutu zápasu jsme neustáli.“

Další výsledky – 19. kolo: Vltavín – Litoměřicko 2:1, Benešov – Písek 4:3, Králův Dvůr – Vyšehrad 2:5, Velvary – Štěchovice 2:2, pen. 6:5, K. Vary – Brozany 1:0, Zápy – Radotín 1:1, pen. 4:5.

Tabulka:

1. Zápy 19 13 2 1 3 37:19 44

2. Vyšehrad 19 11 2 1 5 33:23 38

3. Vltavín 19 12 0 1 6 45:27 37

4. Domažlice 19 8 5 1 5 36:25 35

5. Radotín 18 8 3 2 5 26:19 33

6. Ústí n. Orlicí 18 9 2 1 6 21:22 32

7. Dobrovice 18 10 0 1 7 34:28 31

8. Velvary 19 7 2 5 5 32:27 30

9. Převýšov 19 9 0 2 8 24:27 29

10. Benešov 19 7 2 3 7 31:33 28

11. Králův Dvůr 19 6 1 5 7 22:21 25

12. Štěchovice 19 6 2 3 8 28:29 25

13. Litoměřicko 19 8 0 1 10 26:32 25

14. Písek 19 6 0 3 10 31:35 21

15. Karlovy Vary 18 3 4 3 8 20:29 20

16. Živanice 19 3 4 2 10 19:28 19

17. Brozany 19 2 4 3 10 22:37 17

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)