Fakta – branky: 30. Kepl – 12. a 53. T. Labík, 33. Čáp. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 3:0. ČK: 1:0 (48. Kovář). Diváci: 90. Poločas: 1:2. FK Pardubice B: Hrnčíř – Lněnička (57. Outrata), Zukal, Čihák, Sláma – Miker (83. Zelenka), Hlavatý, Kovář, Lee (57. Park) – Mužík, Kepl (67. Jiroutek). FK Chlumec nad Cidlinou: R. Petr – Špidlen, Havel, Kopáč, Trávníček (83. Žahourek) – Koubek – Novotný (75. J. Labík), Čáp, J. Kučera (80. Jarkovský), T. Labík – Korba (46. Bastin).

Živanice - Velvary 4:3

Fakta – branky: 12. D. Pánek, 23. vlastní (Rubeš), 74. Štěpánek, 86. Vyšehrad – 65. Šimkovský, 75. Šollar, 80. Vopat. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 2:0. Diváci: 150. Poločas: 2:0. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Motyčka, Polák – D. Pánek (84. Gašpar), Vyšehrad, Gorol, Petrus – Nikodem (89. Chocholatý), Štěpánek (81. F. Pánek).

Brozany - Hradec Králové B 0:4

Fakta – branky: 10. a 68. z pen. Bičiště, 20. Samko, 22. Mahr. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 4:2. Diváci: 269. Poločas: 0:3. FC Hradec Králové B: Brát – Čech, Plašil, Locker, Kadlec – Vobejda – Mahr (72. Sokol), Samko (79. Vítek), Doležal (85. Ansorge), Bičiště (77. Langr) – Procházka (83. Nemšovský).

Zápy - Ústí n. O. 4:2

Fakta – branky: 33. Pávek z pen., 45. Duben, 54. Matějka, 85. Eliáš – 15. Grepl, 23. Špatenka. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (62. Nágl). Diváci: 185. Poločas: 2:2. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický, J. Chleboun, Falta, Langer – Grepl (68. Abrahams), Souček, Špatenka, Nágl, Mayer (79. Pazdera) – Vaňous (68. Habrman).

Další výsledky – 8. kolo: Zbuzany – Ml. Boleslav B 2:1, Přepeře – Teplice B 4:1, Bohemians B – Jablonec B 2:3, Dukla Praha B – Liberec B 3:3, pen. 4:5.

Tabulka:

1. Zápy 8 6 1 1 0 23:11 21

2. Živanice 8 6 1 0 1 18:11 20

3. Zbuzany 8 5 0 2 1 17:11 17

4. Jablonec B 8 4 1 1 2 16:13 15

5. Hradec Králové B 8 4 0 2 2 12:6 14

6. Dukla Praha B 8 4 0 1 3 20:21 13

7. Přepeře 8 4 0 0 4 18:15 12

8. Chlumec n. C. 8 4 0 0 4 14:16 12

9. Ml. Boleslav B 8 2 2 1 3 16:12 11

10. Velvary 8 2 2 1 3 13:12 11

11. Liberec B 8 3 1 0 4 14:18 11

12. Bohemians B 8 3 0 1 4 15:13 10

13. Pardubice B 8 2 2 0 4 15:20 10

14. Ústí nad Orlicí 8 3 0 0 5 13:19 9

15. Teplice B 8 0 1 1 6 11:24 3

16. Brozany 8 1 0 0 7 7:20 3

Kraus: Pomohlo nám i vyloučení

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „Začali jsme velmi dobře, z brejku se dostali do vedení a vzápětí přidali druhý gól. Bohužel soupeř brzo z penalty snížil a ještě do poločasu vyrovnal na 2:2. Ve druhém poločase soupeř prokázal svoji sílu a kvalitu. Z rohu se dostal do vedení 3:2 a po naší špatné rozehrávce zvýšil na 4:2. My už jsme na to bohužel nedokázali zareagovat.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Z pohodového zápasu jsme si vlastní hloupostí udělali nervy drásající drama. To je neomluvitelné. V první půli jsme dali dva nádherné góly a chybou se ukázalo, že jsme nepřidali další. Soupeř vstřelil kontaktní gól, což nás trochu vykolejilo. Znovu jsme odskočili na rozdíl dvou branek. Jenže pak přišlo naše pětiminutové zatmění a hosté vyrovnali. Naštěstí jsme měli poslední slovo, ale ten výpadek mě hodně mrzí.“

Jan Kraus, trenér Chlumce: „Úvod nám moc nevyšel, domácí byli aktivní, ale paradoxně jsme šli do vedení, když se z přímáku krásně trefil Labík. Po 25 minutách jsme vyrovnali hru a poločas jsme dohráli vítězně. Ve druhé půli jsme už hráli svoji hru a domácí do ničeho nepouštěli. Pomohlo nám i vyloučení hráče soupeře za oplácení, pak už jsme to měli úplně pod kontrolou a zaslouženě vyhráli.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Předvedli jsme nejlepší úvod utkání v sezoně. Na domácí jsme vlítli a za 22 minut bylo prakticky rozhodnuto, neboť jsme vedli 3:0. Ve druhé půli jsme přidali třetí gól a měli jsme ještě další šance, takže celkově je vítězství absolutně zasloužené. Jsme spokojeni se třemi body. Soupeř nebyl úplně špatný, ale my byli produktivní.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „V první půli jsme byli silnější na míči, lépe kombinovali a vypracovali si možnosti, z kterých jsme mohli skórovat. Jenže v pokutovém území jsme nebyli dost důrazní. Soupeři k vedení stačily dvě střely na branku, je však třeba podotknout, že obě byly výstavní. Ve druhém poločase jsme se snažili vyrovnat, vše však zhatilo brzké vyloučení našeho hráče. Soupeř poté utkání zkušeně dohrál a ještě jsme obdrželi třetí branku. Na zvrat v zápase jsme přes veškerou snahu již neměli.“