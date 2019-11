Fakta – branka: 23. Köstl. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 0:2. Diváci: 60. Poločas: 1:0. FK Pardubice B: Hrnčíř – Rambousek, Zukal, Zelenka, Sláma – Kovář, Mužík – Lee (65. Pavlas), R. Řezníček (76. Park), Sokol – Kepl (39. Outrata).

Dukla Praha B - Živanice 1:2

Fakta – branky: 21. Trávníček – 10. Vyšehrad, 25. Staněk. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 1:2. Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Vyšehrad, Polák – D. Pánek (67. Gorol), Herzán, Petrus (90. Hundák), Langr – Nikodem (87. Motyčka), Štěpánek (79. Gašpar).

Jablonec B - Hradec B 2:0

Fakta – branky: 66. Daníček, 76. Koblížek. Rozhodčí: M. Paták. ŽK: 2:2. Diváci: 182. Poločas: 0:0. Hradec Králové B: Brát – Nemšovský (70. Vítek), Locker, Plašil, Kadlec (81. Ptáček) – Mahr, Samko (81. Rajnoch), Vobejda, Sokol (57. Štěrba), Bičiště (81. Ansorge) – Langr.

Liberec B - Ústí n. O. 3:3, pen. 3:5

Fakta – branky: 10., 33. a 68. Kuchta – 26. Mayer, 76. M. Krátký, 84. Pazdera. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 2:4. Diváci: 80. Poločas: 2:1. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Grepl (46. Habrman), Strnad, Chleboun, Langer – Mayer (74. M. Krátký), Falta, Špatenka (46. Skalický), Vaňous (60. Pazdera), Souček – Nágl (89. Pinkava).

Další výsledky – 15. kolo: Teplice B – Chlumec 2:2, pen. 4:5 (předehráno v pátek), Mladá Boleslav B – Brozany 7:0, Přepeře – Zápy 1:2, Velvary – Zbuzany 4:2.

Tabulka:

1. Jablonec B 15 11 1 1 2 31:17 36

2. Zápy 15 10 1 1 3 33:20 33

3. Živanice 15 8 1 3 3 29:20 29

4. Ml. Boleslav B 15 7 3 1 4 41:22 28

5. Chlumec n. C. 15 7 2 2 4 27:21 27

6. Bohemians B 15 7 1 1 6 33:27 24

7. Velvary 15 6 2 2 5 24:20 24

8. Hradec Král. B 15 6 1 3 5 25:18 23

9. Zbuzany 15 6 1 3 5 33:31 23

10. Ústí nad Orlicí 15 7 1 0 7 24:29 23

11. Přepeře 15 6 1 0 8 28:27 20

12. Dukla Praha B 15 6 0 1 8 34:41 19

13. Liberec B 15 4 2 1 8 23:31 17

14. Pardubice B 15 4 2 0 9 24:34 16

15. Teplice B 15 2 2 2 9 23:44 12

16. Brozany 15 2 0 0 13 11:41 6

Oliva: Zlomili jsme prokletí

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „První poločas jsme neodehráli úplně podle našich představ, soupeř byl pohyblivý a dělal nám problémy zejména na pravé straně. Po zásluze šel do vedení, které mohl i navýšit. Šance nevyužil a nám se podařilo po jednom brejku vyrovnat. Domácí ale rychle odpověděli. Do druhého poločasu jsme nastoupili lépe, byli nebezpeční, měli šance. Bohužel opět skóroval Liberec. Přesto jsme to nezabalili, snížili jsme a pět minut před koncem srovnali. Nutno podotknout, že jsme měli i velké štěstí, soupeř nastřelil z dálky dvakrát břevno a tyčku. Penalty jsme zvládli lépe a druhý bod jsme si připsali my.“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „Konečně jsme zlomili to prokletí béček a bodovali naplno. Hrál se pohledný fotbal, otevřený z obou stran. Ujali jsme se vedení, ale soupeř poměrně rychle srovnal. My jsme si ještě rychleji vzali výhodu zpět. Jediné, co mě mrzí, že jsme neproměnili nějaké šance z toho velkého množství. Každopádně jsem spokojen. Na závěr podzimu to jsou krásné body. Zatím máme velice dobrou sezonu.“

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Jeli jsme na první tým tabulky, který celkem suverénně vládne soutěži. Přesto náš výkon nebyl špatný. Hlavně v první půli jsme s lídrem odehráli dobrou partii. Měli jsme i gólovky, které jsme neproměnili. Celkově byl ale Jablonec lepší a asi zaslouženě vyhrál. Oba góly jsme dostali ze standardek, první přímo z rohu, a to rozhodlo. V závěru jsme mohli snížit, ale netrefili jsme prázdnou bránu. Domácí to už pak dotáhli.“

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Vyrovnané utkání rozhodla jedna neubráněná standardní situace, kdy jsme po rohovém kopu nechali hlavičkovat hráče soupeře. Na šance byla možná mírně lepší Bohemka, při dalších momentech nás podržel brankář Hrnčíř. Nám v závěru nebyl gól uznán pro údajný ofsajd, když v devadesáté minutě na zadní tyči zakončoval Zukal. Bohužel rozhodla jediná standardka Bohemky.“