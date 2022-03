Neschopnost dotáhnout ke gólovému konci vypracované příležitosti pronásledovala Jiskru po celý podzim a jarní domácí premiéra nenaznačila, že by se v tomto ohledu něco změnilo. V prvním poločase jich měla několik (Hapal, Špatenka), tu největší novic z MFK Chrudim v jejím dresu Vácha, jenže ani on sám před gólmanem Surovčíkem netrefil mezi tyče. Na opačné straně měl tutovku nebezpečný Torfiq Ali-Abubakar, jehož sólo vychytal brankář Šmíd.

Všechno podstatné, co se týče skóre, se nakonec odehrálo po změně stran v rozmezí jediné minuty. Nejprve se hlavou mezi nedůslednými obránci prosadil zmíněný Torfiq Ali-Abubakar, naštěstí pro Jiskru však hned z protiakce se pěkně uvolnil Grygar a jeho střela do šibenice snesla ty nejvyšší parametry. Následoval tuhý boj ve středu pole, šach mat mohl vynést v závěru Tichý, ale když se nedaří, tak se nedaří… Vystihl rozehrávku soupeře, přehodil Surovčíka, jenže míč z jeho kopačky jenom narazil do břevna. A v publiku to pouze zahučelo zklamáním…

Domácí fotbalisté prokázali, že herně rozhodně nejsou nejhorším týmem ve své třetiligové skupině. Jen musí co nejrychleji přijít na to, jak zefektivnit svůj výkon natolik, aby se odrazil na výsledném skóre… Nejlépe hned za týden v neděli dopoledne v Mladé Boleslavi.

Vladimír Chudý, trenér Jiskry: První poločas byl vyrovnaný, soupeř měl jednu stoprocentní šanci po našem zaváhání, kterou skvělým zákrokem zneškodnil brankář. My měli tři velmi dobré možnosti, bohužel jsme je také neproměnili. Po změně stran jsme hned zkraje po vlastní chybě inkasovali úvodní branku, ale podařilo se nám velmi rychle vyrovnat. Soupeř měl ještě jednu dobrou příležitost, my trefili břevno. Zápas tak skončil asi zaslouženou remízou.

Ústí nad Orlicí – Jablonec B 1:1

Fakta – branky: 49. Grygar – 48. Torfiq Ali-Abubakar. Rozhodčí: Vojtěch. ŽK: 1:1. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Šmíd – Skalický, Lněnička, Koukola, Langer – Vácha (81. Vošlajer), Souček, Grygar, Hapal, Onije – Špatenka (65. Tichý).