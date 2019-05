Fakta – branky: 54. Hynek, 82. Korba – 3., 30. a 90. (+3) Lukáš Veselý, 56. Zoubek. Rozhodčí: Josef Váňa. ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 0:2. Převýšov: Dunda – Veselka, Vyšehrad (46. Chocholatý), Sedláček, Špidlen – Hynek, Kopáč, P. Novák, Tomáš Labík – Korba, Živný.

Jan Kraus, trenér Převýšova: „Do utkání s Vltavínem jsme vstoupili špatně a dostali jsme rychlou branku ve 3. minutě. Od toho se potom odvíjel zbytek zápasu, kdy hostující mužstvo to zatáhlo, hrálo to, co potřebovalo a zaslouženě vyhrálo.“

Vyšehrad - Ústí n. O. 2:0

Fakta – branky: 34. Rataj, 52. Zákostelský. Rozhodčí: Grimm. Hráno bez karet. Diváci: 142. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Krátký (54. Bartaloš) – Skalický (85. Kopecký), P. Chleboun, Lněnička, Langer – Souček, Falta, Střelec, Pazdera (68. Madibi), Habrman – Mayer.

Vladimír Chudý, trenér Ústí nad Orlicí: „Do hlavního města jsme přijeli s taktikou dobře bránit a směrem dopředu spoléhat na brejkové situace, což se nám v prvním poločase dařilo – až na jednu situaci, ze které jsme také inkasovali první gól. Ve druhé půli jsme si zase nepohlídali jednu standardku, kdy jsme měli být důraznější a míč dostat pryč od naší brány. Vyšehrad nás v tu chvíli přetlačil a druhý gól víceméně rozhodl o osudu utkání.“

Písek - Živanice 3:1

Fakta – branky: 63. a 87. Held, 35. Ulbrich – 76. Gorol. Rozhodčí: Paták. ŽK: 0:1. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Živanice: Volšík – Buriánek, Košťál, Staněk, Polák – Hundák (78. Motyčka), Gorol, Ptáček, Petrus – Nikodem, Štěpánek (68. D. Pánek).

Richard Polák, vedoucí mužstva Živanic: „Do utkání jsme vstoupili ospale, což se projevilo na úvodní brance soupeře. Po přestávce jsme předvedli výborných dvacet minut, bohužel bez brankového vyjádření. A inkasovali jsme po rohu. Gorol snížil a potom jsme regulérně vyrovnali, jenže rozhodčí si nesmyslně vymysleli ofsajd. V závěru jsme hráli na riziko a domácí si výhru pojistili. Na body jsme v Písku nedosáhli, ale pod výsledkem se podepsali arbitři.“

Další výsledky – 29. kolo: Dobrovice – Domažlice 3:2, Velvary – Benešov 2:1, K. Vary – Králův Dvůr 3:2, Brozany – Radotín 0:2, Štěchovice – Litoměřicko 0:3.

Tabulka:

1. Vyšehrad 28 17 4 2 5 53:28 61

2. Vltavín 29 18 2 1 8 62:35 59

3. Zápy 28 17 2 4 5 47:30 59

4. Radotín 28 13 7 2 6 40:27 55

5. Domažlice 29 13 5 2 9 51:38 51

6. Litoměřicko 28 13 2 1 12 37:40 44

7. Převýšov 28 12 1 4 11 41:45 42

8. Štěchovice 28 11 2 3 12 38:43 40

9. Dobrovice 28 11 1 4 12 39:37 39

10. Velvary 29 9 3 5 12 44:51 38

11. Ústí n. Orlicí 28 10 3 2 13 27:39 38

12. Benešov 28 8 5 3 12 40:51 37

13. Živanice 28 8 4 3 13 34:42 35

14. Králův Dvůr 29 8 2 6 13 39:35 34

15. Karlovy Vary 28 6 5 3 14 36:54 31

16. Písek 28 8 1 3 16 39:49 29

17. Brozany 28 5 4 5 14 29:52 28

(Poznámka: Tým FK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány.)