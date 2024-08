„Naším cílem pro první sezonu ve třetí lize je jasný. Jako nováček se chceme v soutěži udržet a být v ní konkurenceschopní,“ uvedl ústeckoorlický kormidelník Vladimír Chudý. „Na brankářský post přišel Jakub Tlustý z MFK Chrudim, do obrany nás posílí Marek Táborský ze Sigmy Olomouc a Michal Kuja z FK Pardubice, v záloze Filip Hoffman také z Pardubics Adamem Machem z Poličky a v útoku nás doplní chrudimský Michal Zvolánek,“ vypočítává Vladimír Chudý rozhodně pozoruhodnou „baterii“ nových posil. „Jako nováček určitě začneme opatrně a budeme spoléhat především na dobrou defenzivu, jak je u nás ostatně zvykem. Vývoj soutěže nám potom ukáže, co je dál v našich možnostech,“ zůstává ústecký lodivod herně zatím při zemi.

Cílem pardubického béčka není postup do vyšší soutěže. Primárně chce vychovávat mladé hráče a ty, kteří jsou na hraně prvního mužstva, výkonnostně posouvat a začleňovat je do ligového týmu. Nový hlavní trenér Dušan Žmolík je zároveň asistentem áčka. Mužstvo pro třetí ligu je mladé, nejstaršímu hráči je 26 let, „Cílem je pokračovat v budování prostředí, ve kterém se hráči budou mít možnost každý den zlepšovat. Třetí liga by jim měla pomoci nasbírat zkušenosti a připravit je na velký fotbal. To je pro nás nejdůležitější – posouvat mladé kluky do ligového fotbalu. Aby se nám dobře pracovalo, jsou samozřejmě důležité výsledky. Doufám, že se nám bude dařit u tyto cíle dařit naplňovat a dosáhneme je vědomou cestou. Bude potřeba, aby každý z nás plnil zodpovědně svěřené úkoly, abychom na sebe byli nároční a v neposlední řadě rozuměli a pevně věřili tomu, co děláme,“ zdůraznil trenér Žmolík.

Další z východočeského trojlístku, živanický Sokol, by se rád posunul v tabulce výše, než se pohyboval v předešlém ročníku, kdy se dlouho nemohl zbavit existenčních starostí. „Chceme hrát hrát v klidném středu tabulky. Kádr jsme vhodně doplnili a omladili, noví hráči vlili týmu novou krev do žil,“ je přesvědčen hrající klubový sekretář Michal Buriánek. V kolonce odchodů se objevila jména Langr (Chlumec nad Cidlinou), Nikodém, Spěvák (oba Kolín), Polák (Lázně Bohdaneč). Do týmu trenéra Jiřího Krejčího naopak nově přišli Jarkovský, Svoboda (oba FK Pardubice), Macháček, Bobek (oba Pardubičky) a Petráň (Hlinsko).

Ročník 2024/2025