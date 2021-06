Zahrál skvěle. A pochmurným Holanďanům ukázal, co to znamená využít důvěry a nabídnuté příležitosti. Tomáš Holeš v osmifinále proti Nizozemsku první gól vstřelil a druhý připravil pro superstřelce Patrika Schicka.

Hvězda zápasu byla jasná. A pražská Slavia si rázem může mnout ruce nad dalším želízkem v ohni.

„Občas těžím z toho, že si mě soupeři tolik nehlídají,“ přiznal po zápase hrdina Holeš.

Hráč, který jindy plní především řadu defenzivních úkolů, má za sebou nejkrásnější zápas kariéry. V 68. minutě se k němu dostal míč po hlavičce Tomáše Kalase a stejným způsobem ho usměrnil do sítě.

„Tomáš Kalas to výborně vrátil a já už měl lehkou práci. Kdybych netrefil, hodně bych si to vyčítal,“ pokračoval Holeš.

To navíc nebylo vše. Deset minut před koncem se Holeš výraznou měrou postaral o pojistku. Jedním dotekem ošálil dva hráče soupeře a předložil míč Patriku Schickovi, který neomylně k tyči zapsal do notýsku čtvrtý gól na turnaji.

Puskás Aréna se díky sedmi tisícovkám českých fanoušků otřásala v základech. Především díky Holešovi.

⚽️?️ A goal & assist in the round of 16…



?? Tomáš Holeš = Star of the Match ?



? Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/jd4XoKwgP4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

„Že se mi podařilo dát gól, to bylo navíc, rozhodl tým. Týmovým výkonem jsme jim dneska nedali šanci a zvládli to. Je to neskutečný pocit porazit takovýhle tým,“ řekl Holeš a popsal i skvělou atmosféru: „Fanoušci byli jedním z faktorů, který to rozhodl pro nás. Hnali nás celý zápas.“

Tvrďák, který měl před necelým rokem do reprezentace daleko, poslal české fotbalisty do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jak vidí zápas s Dány? „To zatím neřeším. Budeme si teď užívat tu výhru s Nizozemskem.“