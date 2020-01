Podle velitele požární stanice z Klášterce nad Ohří Josefa Bauera, který ve Vejprtech zasahoval, byla evakuace osob pro hasiče velice náročná. Pro záchranáře to byl emotivní zásah, protože postižení lidé byli zmatení. Probudili se a nevěděli, co se děje. Tiskli k sobě hračky a měli velký strach.

„Klienti mají ke svým věcem velký vztah, takže nebylo jednoduché je z budovy vyvádět. Sami by to nezvládli, byla to pro ně obrovská zátěž a velký stres. To samé to bylo ale i pro zasahující hasiče, policii a zaměstnance zařízení,“ vedl Bauer na místě požáru.

Při tragickém požáru v neděli ráno ve Vejprtech na Chomutovsku v domově pro lidi se zdravotním postižením zemřelo osm lidí. Policie šetří požár jako obecné ohrožení z nedbalosti, příčiny zjišťují na místě krajští kriminalisté.

První jednotka hasičů přijela na místo po deseti minutách od nahlášení požáru. „V době příjezdu už na místě zasahovala také policie a zaměstnanci zařízení, kteří měli noční službu a snažili se evakuaovat klienty ústavu,“ dodal Bauer s tím, že celý objekt byl silně zakouřený a šlehaly z oken plameny.

Třímetrové plameny

To také potvrdili i místní dobrovolní hasiči, kteří na místo tragédie přijeli jako první. Vzbudili je SMS zprávy a telefonát od operačního důstojníka. Vejprtští hasiči se seběhli do své hasičárny, odtud vyrazili k místu požáru auty. V prvním jich dorazilo šest, nakonec na místě tragédie zasahovalo dvanáct místních hasičů.

„Už když jsme přijížděli, viděli jsme šlehat třímetrové plameny z prvního patra domu. Požár byl celkem velký, plastová okna už hořela,“ sdělil jeden z dobrovolných hasičů, který si ale nepřál uvést své jméno. Na místě byl mezi prvními. „Rozdělili jsme si úkoly. Jedna skupina pomocí žebříku hasila požár, druhá hned začala s evakuací. Klienty domova vynášela ven,“ řekl.

„Zažil jsem hodně zásahů, ale tenhle byl určitě ten nejtěžší,“ dodal. Postupně se na místo sjížděly další jednotky hasičů, požár se jim podařilo lokalizovat během několika desítek minut.