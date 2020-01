Za dostatečným zabezpečením vyhořelé budovy Kavkazu si vedení vejprtského domova pro mentálně postižené stojí. Klienti se z tragédie vzpamatovávají, velký otřes představuje i pro personál domova. „Snažíme se s tím vyrovnat. Nikdo nechce být doma, všichni chtějí jeden druhému pomoct. Naši zaměstnanci s klienty žijí, nahrazují jim mámu, tátu,“ popsal vedoucí Kavkazu Petr Vagaši.

Vedoucí domova Kavkaz Petr Vagaši. | Foto: Deník / Karel Pech

Mezi vašimi klienty už není osm lidí. Kdo vám bude chybět?

Šlo o muže z celé republiky od 18 let až do důchodového věku. Byli to dlouhodobí klienti, kteří ve Vejprtech vyrůstali, šesti z nich dělalo město opatrovníka. O to je to těžší. Zvlášť pro ty z nás, kteří tu pracují léta.