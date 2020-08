"Kriminalisté a policejní specialisté provádí od sobotních večerních hodin ohledání místa činu. Na místě je také speciální tým zabývající se identifikací obětí hromadných úmrtí. Přítomen byl také psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání urychlovačů hoření. Kriminalisté i nadále zajišťují stopy, které budou vyhodnocovat. Příčiny úmrtí osob určí nařízené soudní pitvy. V souvislosti s tragickým požárem byla zadržena jedna osoba," uvedla v neděli mluvčí policie Karolína Bělunková.

Podívejte se na fotogalerii z místa v neděli. Na místo dorazila i ministryně Schillerová

Na radnici v Bohumíně se v neděli dopoledne sešla krizová pracovní skupina. Oheň zničil celé 11. patro městského třináctipatrového věžáku, to bude podle odhadů úředníků delší dobu neobyvatelné. Ostatní patra jsou poškozena vodou, do 5. patra ještě na chodbách stojí po hašení požáru voda.

Radnice proto zřídila v bezprostřední blízkosti poškozeného domu, v budově stacionáře Salome (Nerudova 1041), pro obyvatele paneláku improvizované krizové centrum i telefonní linku – 731 531 731.

„Potřebujeme se teď postarat o všechny, kteří přišli o střechu nad hlavou. Aktuálně našli téměř všichni pomoc u příbuzných, ubytování jsme zajišťovali prozatím dvěma nájemníkům. Dům je od hašení podmáčený, dokud nevyschne, energetici jej na elektřinu nepřipojí. To potrvá podle předběžných odhadů dva až tři dny. Náš sociální odbor proto bude teď v terénu u všech nájemníků ověřovat, zda potřebují pomoc a náhradní ubytování. Obyvatelé se na ně mohou obracet v improvizovaném krizovém centru v Salome. Až do odvolání zastavujeme všechny licitace městských bytů, abychom měli k dispozici bydlení pro ty, kteří to budou potřebovat. Připravena pomoci je i Armáda spásy, která by lidem poskytla základní nábytek. Nakolik je situace vážná zjistíme, až se lidé budou moci vrátit do bytů a ověří rozsah škod. Za město je odhadujeme v řádech milionů korun. Jakmile celou situaci zmonitorujeme, rozhodneme se, jak postiženým lidem pomůžeme, zda například vyhlásíme veřejnou sbírku nebo vymyslíme speciální program pro bezúročné půjčky na nápravu škod po požáru,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák v neděli novinářům na místě tragédie řekl, že pozůstalí dostanou částku 100.000 korun, 50.000 korun dostanou zranění.

Do Bohumína v neděli přijela i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Ta příslíbila další pomoc pozůstalým, například prostřednictvím Probační a mediační služby ČR.

Radnice: nešlo o sousedské spory ani rasový útok

U věžáku se chystá radnice přistavit kontejner. Statika domu podle odborníků není poškozená, lidé se zřejmě už dnes odpoledne budou moci vracet do svých domovů, a to s výjimkou 11. a 12. patra, které mají od záchranářů vykopnuté dveře. Ty bude prozatím hlídat městská policie. Zda už je to možné, zjistí nájemníci zavoláním na linku bohumínské městské policie – 731 130 666.

V městském domě se nachází 60 bytů a jeden nebytový prostor. Radnice v něm eviduje 128 přihlášených nájemníků. Místostarosta Bohumína vyvrací informace, že by se jednalo o rasově motivovaný čin. „V bytě se konala zřejmě rodinná oslava. Podle našich informací se nejednalo o sousedské spory ani o rasově motivovaný čin. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o rodinný spor. Chceme tak zastavit fámy, které se městem šíří,“ dodal Bruzl.

Tragické okamžiky začaly v sobotu odpoledne

Telefonickou informaci o požáru v bytové jednotce výškové budovy v Bohumíně přijali operátoři ZZS MSK v sobotu asi deset minut před osmnáctou hodinou. „Na místo události bylo postupně vysláno šest zdravotnických a tři lékařské posádky z nejbližšího okolí, včetně letecké výjezdové skupiny z Ostravy. První posádka ze stanoviště přímo v Bohumíně byla na místě děsivé události do pěti minut po převzetí výzvy k výjezdu,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Ladislav Lang.

Podívejte se na video záchranářů ze zásahu

Zdroj: ZZS MSK

Posádky záchranné služby převezly do zdravotnických zařízení deset dospělých pacientů. Čtyři do Fakultní nemocnice v Ostravě, tři do Městské nemocnice v Ostravě, dva do nemocnice v Karviné-Ráji a jednoho do nemocnice v Havířově. „Dvě osoby utrpěly těžké popáleniny, zbývajících osm pacientů mělo popáleniny lehčí nebo byli zasaženi různými stupni nadýchání zplodin hoření,“ řekl dále mluvčí záchranářů.

Podle informací Deníku leží v souvisosti s požárem ve Fakultní nemocnici v Ostravě čtyři pacienti. Stav dvou z nich je vážný, hovoří se o popáleninách až na 80 procentech těla. Celkově je v souvislosti s požárem zraněno deset lidí. Při zásahu pak utrpěli zranění i dva hasiči a jeden policista. Zranění jednoho z hasičů je vážné.

Svědci z místa uvádějí, že policisté v souvislosti s požárem zadrželi ihned také pachatele. Redaktor Deníku hovořil s jednou z obyvatelek domu a přímou svědkyní tragédie. Karin Šípková volala hasiče, protože si při návratu domů všimla požáru. „Policie dorazila asi do dvou minut a zatkla pána ve věku asi přes padesát. Policisté se jej přede mnou na místě ptali, jestli ten byt zapálil, a on jim na to úplně klidným hlasem řekl: ‚ano, zapálil‘. A když se ho ptali proč, pověděl: ‚Jen tak‘,“ říká žena, která na něj podle svých slov při této reakci začala křičet, zda je normální. „Ječela jsem, že tedy bydlí lidé a on si jen tak zapálí nějaký byt a nedbá na následky. Ihned jej brali do želízek a vezli na výslech,“ popsala žena sled událostí s dodatkem, že mělo jít o rodinné neshody.

Policisté zatím informace o úmyslném zapálení bytu ani další podrobnosti komentovat nechtějí. Šetření stále trvá. "Mohu snad jen říci, že jsme na dobré cestě k pachateli," uvedl v sobotu v podvečer ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Hasiči pak na místě novinářům řekli, že požár takového rozsahu v jednom bytě je naprosté unikum. "Obvykle totiž hoří například jeden pokoj. Tady ale došlo k prudkému požáru, který velmi rychle zničil celý byt," popsal situaci ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček. "Za třicet šest let v hasičské službě něco takového nepamatuji," dodal.

Dům v Nerudově ulici, kde hořelo, je po 21. hodině v sobotu prázdný, až na přítomné záchranné složky a vyšetřovatele. Ostatní obyvatelé domu ho museli opustit. Lidé musí strávit noc jinde, pro ty, kdo nemají kam jít, je zajištěno náhradní ubytování. Na místo ještě v sobotu přijíždí také specializovaný kriminální tým vyslaný z Prahy.

V bytě v 11. patře domu v Nerudově ulici došlo k požáru v sobotu odpoledne. Hasiči dostali oznámění o požáru v 17.49 hodin. První hasičské jednotky byly na místě jen o přibližně pět minut později. Přesto pak nastal ten nejhorší možný scénář. Požár si vyžádal 11 obětí.

Dalších deset osob bylo při požáru zraněno. Při zásahu utrpěli zranění i dva hasiči a jeden policista.

Deník situaci nadále sleduje a bude přinášet aktuální informace.