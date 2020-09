Plánivská skupina amatérských jeskyňářů si událost připomíná každým rokem. „Na padesáté výročí chystáme něco většího. Plánujeme pietní akt, slavnostní řeč a exkurzi do Amatérské jeskyně pro pamětníky. Připravuje i informační panely s dobovými fotografiemi a památeční vatru v lomu Velká dohoda,“ řekl předseda skupiny Radek Nejezchleb.

Dnes je ve skupině pětatřicet členů. „Spojuje nás zájem objevovat nové prostory. Umožňuje nám to uspokojovat přirozenou zvědavost a touhu po objevování,“ dodal Nejezchleb. Poznamenal, že jeskynářství obvykle nebývá nebezpečné.

Silná bouřka

Tragédie v Amatérské jeskyni byla výjimečnou událostí. Oba muži se do jeskyně vydali ráno 29. srpna 1970. Telefonem pravidelně podávali zprávy, že jsou v pořádku. „V poledne ale Moravský kras zasáhla nevídaně silná bouřka, která tu padesát let nebyla. Léto tehdy bylo docela deštivě a půda nasycená, takže se déšť nevsákl do země, ale způsobil místní povodně. Nástup byl nezvykle rychlý,“ vzpomínal pamětník a jeden z původních objevitelů jeskyně Bohuslav Koutenický.

Šlechta a Zahradníček se o deštích dozvěděli před čtvrtou odpoledne. O dvě hodiny později s okolním světem komunikovali naposledy. Na další smluvený hovor v osm hodin večer se z Amatérské jeskyně nikdo neozval.

Záchranné akci, které se účastnily stovky lidí, bránily povodně. I pokusy potápěčů proniknout do Amatérské jeskyně pod vodou byly neúspěšné. Těla Milana Šlechty a Marko Zahradníčka se podařilo najít až 2.září. Z pozdějších lékařských zpráv vyplynulo, že zahynuli už 29. srpna. Po tragédii byl vstup do jeskyně amatérům zakázán na dlouhých třiadvacet let.

Záchranářům se tehdy muže zachránit nepodařilo. „Ani s dnešními technologiemi by se je nepodařilo zachránit,“ řekl Koutenický. Podle něj je se mít v jeskynních pořád na pozoru.

Nejdelším jeskynním systémem

Záchranné služby dnes organizují tréninky, aby se dokázaly vypořádat s náročným jeskynním terénem. „Pravidelně probíhá cvičení, abychom byli schopni poskytnou pomoc ve ztížených podmínkách, například v těžko přístupném terénu, mezi který patří také jeskyně,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů. Jeden z takových cvičných zásahů se minulý rok odehrál v Moravském krasu.

Aby se nutnosti volat záchranné služby vyvarovalo, Tůma doporučuje se pořádně připravit na průzkum jeskyně, dodržovat předpisy a sledovat počasí.

Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v České republice s délkou prozkoumaných prostor přes čtyřicet kilometrů. Speleologové ji objevili na začátku roku 1969 a protéká ji Sloupský pokoj, Bílá voda a Punkva. Systém samá až do propasti Macocha.

Jeskyně ale není přes většinu roku přístupná veřejnosti. „Amatérská jeskyně je jedinečný přírodní fenomén nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Je zachovalá v původním stavu bez velkých zásahů a snažíme se to tak udržet,“ uvedl Antonín Tůma ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Zájemci se dovnitř dostanou jen při dni otevřených dveří a dalších výjimečných akcích.

MAGDA DUHONSKÁ