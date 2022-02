K soudu muže doprovodila policejní eskorta, kriminalisté jej zadrželi již během víkendu v Jiříkově, kde žije, stejně jako tam žila zemřelá žena. „Obviněný byl vzat do vazby pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla mluvčí děčínského okresního soudu Martina Syrůčková. Podle soudu existuje důvodná obava, že obviněný uprchne, případně se bude skrývat nebo bude pokračovat v páchání další trestní činnosti. Pokud jej státní zástupce obžaluje a soud odsoudí, hrozí mu 15 – 20 let za mřížemi, ve hře může být také trest doživotní. Tedy 25 let ve vězení nebo doživotí.