V jímce se tehdy našla kostra muže středního věku, vysokého asi 170 centimetrů. V septiku se zcela rozložily mužovy rifle, zbyly jen části tepláků, které nosil pod nimi. Na temeni lebky kriminalisté, kteří případ tehdy začali okamžitě intenzivně vyšetřovat, našli dvě rány. Způsobil je tupý předmět.

„Myslíme si, že to bylo kladivo. Jedno jsme na pile našli, do ran pasovalo, ale nebyly na něm žádné stopy,“ uvedl před lety vedoucí odboru obecné kriminality policie v Ústeckém kraji Martin Charvát. Pitva určila, že tělo mohlo v jímce ležet několik let.

Ještě než bylo jasné, že se v jímce jednalo o mužské tělo, prověřovali vyšetřovatelé verzi, že by obětí mohla být jedna z žen, která rok předtím ze vsi zmizela náhle a za podivných okolností. Jenže ženu následně kriminalisté našli, navíc pitva pak potvrdila, že šlo o muže.

Stály za vraždou osobní spory?

Později u kriminalistů dostávala stále více zelenou verze, podle které mohlo na pile ve Střížovicích jít o osobní spory mezi ukrajinskými dělníky. Podle ní měl jeden muž druhého praštit do hlavy kladivem a tělo hodit právě do septiku.

Dělníci z Ukrajiny se tehdy na pile často střídali. Vyšetřovatelé se dokonce vypravili do ukrajinské Svaljavy, kde spolupracovali s tamní policií na dohledání svědků. Některé dělníky, kteří pracovali na pile, se podařilo najít, ale nikdo z nich údajně nic nevěděl. Přesto se k této verzi, sporu mezi dělníky, kriminalisté tehdy nejvíce přikláněli.

Ani v dalších letech se nepodařilo najít nové stopy, jméno vraha, ani oběti, se nepodařilo objasnit. Ani po 17 letech. „Nové poznatky se neobjevily. Totožnost mrtvého se nepodařilo ustanovit a nebylo v tomto případě zahájeno trestní stíhání žádné osoby,“ potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek.

A protože v České republice je doba promlčení vraždy 15 let, nehrozí už pachateli žádné potrestání. A to ani kdyby se objevily nové stopy a podařilo by se násilníka vypátrat, ani kdyby se sám přiznal. Odhalení vraha ale ani po letech nic nenasvědčuje…