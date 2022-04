S prodejním automatem s rajskými jablíčky přišlo družstvo na konci loňského roku. Postavilo jej u skleníků na okraji obce. V provozu je non-stop. Do jednoho automatu se vejde 60 půlkilogramových balení. „I poté, co jsme pořídili druhý automat, musíme rajčátka zejména o víkendech doplňovat dvakrát, někdy i třikrát za den,“ popsala odezvu.

Velikonoční pečení se Čechům prodraží. Nejvíce vzrostla cena polohrubé mouky

„Držíme pohotovost a když v automatu zbývají poslední krabičky, přijde sms a my sedneme do auta a jedeme ho doplnit,“ dodala Veronika Sedlářová.

Zájem o rajská jablíčka z automatu přičítá tomu, že plody jsou čerstvě utržené a velmi chutné. Ve sklenících hydroponicky pěstovaná odrůda Angelle je příjemně sladká. Roli hraje také cena, protože za půl kilogramu rajčat z automatu v Haňovicích zaplatí zákazník 80 korun, zatímco v supermarketech dá běžně o 50 procent více.

Zdražovat se družstvo v nejbližší době nechystá, i když vstupy rostou raketově. „Cenu bychom chtěli udržet na stávající úrovni co nejdéle,“ potvrdila vedoucí skleníků.

Rozšíření automatů i do měst

Družstvo navíc uvažuje o rozšíření automatů do některých měst v Olomouckém kraji. „Prozatím je to v řešení. Určitě by to nebylo tak, že by stál někde volně, například na náměstí, ale spíše pod střechou. Zjišťujeme možnosti,“ dodala.

Zásoby potravin požírají škůdci. Nový přístroj má nyní ochránit i rezervu státu

Rajčata chce družstvo více nabízet v menších prodejnách ve městech a obcích v Olomouckém kraji.

Moderní skleníky, kde pěstují drobná sladká rajčata hydroponicky, zprovoznilo družstvo v roce 2016. V areálu na okraji vesnice postavilo celkem dva objekty zabírající plochu bezmála tři hektary. Většina produkce haňovických rajčat směřuje na tuzemský trh.