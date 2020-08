Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu se už přes dva roky věnuje paddleboardingu, tedy vodnímu sportu, při němž jezdec stojí na plováku a za pomoci dlouhého pádla se pohybuje na vodě. Oblíbil si ho natolik, že ho řadí mezi své nejoblíbenější aktivity. Jen za letošní rok už má na kontě desítky plaveb. Paradoxně mu v tom pomohla i pandemie koronaviru a s ní spojené uzavření hranic a rušení kulturních akcí.

Ondřej Rázl. | Foto: Anna Beránková

S jízdou na tomto vodním prkně začínal na Máchově jezeře. „S kamarády jsme byli před pár lety na dovolené a viděl jsem, že tam půjčují i paddleboardy. Tehdy to bylo v našich končinách ještě trochu neobvyklé, ale mě to zaujalo a musel jsem si to hned zkusit. Zatímco ostatní z toho úplně odvaření nebyli, mě to nadchlo,“ vzpomíná na svoje začátky z roku 2018.