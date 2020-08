U popadaných dřevin v rozmezí zhruba 240. a 250. kilometru D35 pravidelně nechybí sbor dobrovolných hasičů ze Senice na Hané. Například loni v listopadu jeho členové asistovali u nehody čtyř osobních aut, která poblíž exitu do Mladče ve směru na Olomouc postupně narazila do vyvráceného stromu.

Letos 20. července, kdy se Olomouckem prohnala jedna z letních bouřek, pomáhali svým profesionálním kolegům dokonce dvakrát za den. Provoz ve směru na Mohelnici ohrozil ležící strom nejprve poblíž Litovle, o pár hodin později u sjezdu na Mladeč.

„Je to opravdu exponovaný úsek a jezdí se tam často,“ potvrdil Jiří Osyka, velitel senických hasičů a zároveň vedoucí oddělení IZS Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Vzrostlé stromy hned vedle hlavního tahu z Olomouce do Mohelnice i v opačném směru trápí řidiče dlouhodobě.

„Za posledních pět let evidujeme čtyřiatřicet událostí, při nich jsme odstraňovali z vozovky spadené stromy,“ uvedla k nejproblematičtější lokalitě mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Někdy kmen s korunou zatarasí oba jízdní pruhy v jednom směru, jindy do vozovky poškozený strom zasahuje částečně nebo se na dálnici dostane jen kus ulomené větve.

I ten ale může zavinit vážnou nehodu. Právě na dálnici u Mladče hasiči zaznamenali už několik poškozených aut po nárazu do stromu. Třeba kamion takto přišel o přední sklo.

„Překážky na pozemních komunikacích odstraňujeme ve spolupráci s jejich správci a s Policií ČR. S dotčenými orgány pravidelně komunikujeme,“ informovala Balážová.

Dvoukilometrový lesní úsek v katastru obce Mladeč spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jeho zaměstnanci o problému ví. Stromy prý pravidelně kontrolují a ty nebezpečné se snaží odstranit.

Kácení nebezpečných dřevin pokračuje i letos

„Například loni tam bylo od března do prosince odtěženo 516 metrů krychlových dřeva. Letos se v těžbě nebezpečných stromů v dosahu vozovky pokračuje, od ledna do dubna se vytěžilo 616 metrů krychlových,“ vyjádřila se mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Poškozené dřeviny nahrazují nové. „Při obnově měníme les na nízký nebo střední. Pak už by mělo být ohrožení dálnice minimální,“ ujistila Jouklová.

Kácení komplikuje fakt, že jde o chráněnou krajinnou oblast i takzvanou ptačí oblast. Dobu těžby tak stanovuje Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Stromy podél D35 ohrožují dopravu i v jiných úsecích Olomoucka, například u Příkaz nebo Křelova-Břuchotína. Problém je ale také u dalších silnic v regionu, namátkou z Jeseníku přes Rejvíz do Zlatých Hor, z Bratrušova do Kopřivné, z Hanušovic do Králík nebo okolo vojenského újezdu Březina na Prostějovsku.

Ochranné pásmo má v tomto případě na starost Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). O kácení havarijních stromů organizace nejprve požádá příslušné úřady, smluvní partneři nebo odborné firmy se následně pustí do práce.

„Olomoucká správa ŘSD má dokončený dendrologický průzkum stavu stromů v regionu u silnic I. třídy a dálnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí. Poslouží jako podklad k vypsání čtyřleté Rámcové smlouvy na kácení a průřez stromů, aby postupně došlo k celkovému zdravotnímu zlepšení zeleně,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Otázkou je, zda zdravější stromy ustojí nápor silného větru nebo vichřice, jaké Olomoucký kraj zasáhly letos v únoru nebo loni v březnu. Někteří řidiči by spíše uvítali mezi silnicí a prvními stromy dostatečnou mezeru.

„Jedna věc je ochrana přírody a druhá bezpečnost provozu,“ zdůrazňují. Krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz postrádá lepší dopravní značení v zalesněných úsecích.

„V Chorvatsku stačí, aby začal foukat vítr nebo zapršelo, a již svítí na rampách snížená rychlost na 100 i 80 kilometrů v hodině. U nás se nic takového bohužel dlouhodobě neřeší,“ postěžoval si dopravní expert.

Problém s padajícími stromy se však netýká jen silnic a dálnic, ale rovněž železničních tratí. Jen u hlavního koridoru mezi Olomoucí a Prahou bylo z dosahu trati odtěženo už asi tisíc kubíků dřeva.

Jak pravidelně ukazuje situace po silnějších bouřkách, problémových úseků v regionu je mnoho. Vlaky pak kvůli stromům popadaným na koleje stojí a doprava kolabuje.