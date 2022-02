Pracovníci tamního stavebního úřadu před rokem vydali územní rozhodnutí pro stavbu. Proti se ale odvolalo osm místních. „Brněnské komunikace, jako organizace pověřená městem pro inženýrskou činnost ke stavbě, stáhla žádost o územní řízení. Zároveň připravuje dopracování dokumentace tak, aby mohla žádat o sloučené územní a stavební povolení na obchvat i s upřesněním v souladu se schvalovaným novým územním plánem Brna,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Řidiči i obyvatelé Žebětína si po nedávném kroku úředníků na obchvat počkají dalších několik let. Na podzim 2019 přitom mluvili představitelé města o zahájení stavby asi do tří let. Pak nastala mimo jiné pandemie. „Podle v současnosti známých podmínek a v souladu s platnými dokumenty a zákony lze předpokládat stavbu v letech zhruba 2025 až 2026,“ nastínil Poňuchálek.

Budoucí silnice povede od kruhového objezdu v Hostislavově do Kohoutovické. Po ní se řidiči dostanou ke světelně řízené křižovatce na Staré dálnici. „Obchvat svede veškerou dopravu mířící z Kamech a Bystrce směrem na Kohoutovice či Veselku,“ připomněl žebětínský starosta Vít Beran.

Plánované obchvaty



Žebětín (předpokládaná výstavba zhruba v letech 2025 a 2026)



Tuřany (předpokládaná výstavba v letech 2026 a 2028)



Maloměřice a Obřany (neznámý termín výstavby)



Bosonohy (neznámý termín výstavby)



Slatina (neznámý termín)

Podle místního Radka Maara se provoz v žebětínských ulicích po vzniku obchvatu zklidní pouze částečně. „Z jihovýchodu od Veselky pojede stejné množství aut. Za vhodné považuji aspoň snížení nejvyšší rychlosti v zabydleném území,“ podotkl tamní obyvatel před časem.

Pro stavbu obchvatu musí zástupci města vykoupit pozemky od soukromníků. S jejich pořizováním mohou začít až na základě pravomocného územního rozhodnutí. Aktuálně s majiteli vedou předběžná jednání. Starosta Beran už v červnu 2020 uvedl, že mají zajištěných okolo osmdesáti procent parcel pod koridorem budoucího obchvatu.

Územní rozhodnutí už dlouhodobě má chystaný obchvat Tuřan na jihu Brna. Má odvést tranzitní dopravu ze zatížené Sokolnické a Hanácké ulice. Jeho investorem budou představitelé Jihomoravského kraje, kteří spolupracují se zástupci města při majetkoprávním vypořádání a projekčních pracích i na řešení navazujících území.

Plány do budoucna

Momentálně zpracovávají aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. „Těleso obchvatu se posune tak, aby vyhnulo ochrannému pásmu letiště. V Pratecké ulici směrem na Dvorska vznikne kruhový objezd," přiblížil změny tuřanský starosta Radomír Vondra.

Podle něho je v současnosti vykoupených zhruba třicet procent parcel od soukromých majitelů. Dalších deset procent je rozjednaných, pro ně aktuálně vznikají znalecké posudky. „Stavět by se mohlo v letech 2026 až 2028," doplnila Markéta Chumchalová z krajského úřadu.

Do budoucna se v Brně počítá také s obchvaty Maloměřic a Obřan, Bosonoh a Slatiny. Na rozdíl od žebětínského a tuřanského se nachází teprve na prvopočátku přípravy. „V současnosti jsou buď v platných, nebo právě projednávaných územně plánovacích dokumentacích," sdělil Poňuchálek.