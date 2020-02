Řeč je i o 20letém hokejovém útočníkovi mužstva HC Stadion Litoměřice Martinu Štohanzlovi. Nebo 18leté Nikol Lackové ze stejného města. Možná si ji pamatujete jako autorku úspěšných videoklipů Zvládly jsme to a V lásce zamotaná.

Jak úspěšný sportovec, tak začínající zpěvačka patří k členům týmu NEW FLOW. Učí se spolu obchodovat na mezinárodním trhu světových měn Forex. A to prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu připojených k internetu. „Kamarádka si dala na Instagram, že si s přítelem vydělávají peníze on-line. Zaujalo mě to,“ vypráví Nikol, jak se k věci dostala. „Řekla jsem si, jdu do 4. ročníku, už jsem skoro dospělá, potřebuju si vydělávat. Když už mám telefon v ruce normálně, tak proč z toho něco nemít,“ usmívá se dívka. Hokejista se pro věc zapálil loni na podzim. „Hledal jsem druhý zdroj příjmu. Tohle mi přišlo jako výborná volba, není k tomu potřeba nic víc než telefon a internet a může se to dělat odkudkoli,“ popisuje Martin.

Jak vlastně internetové obchodování na Forexu funguje, vysvětluje 21letý Nikolin přítel a parťák z NEW FLOW, Filip Banský z Brna: „Každý už byl ve směnárně, měnil si třeba české peníze za eura. Kdyby si je za nějaký čas proměnil zpátky, dostal by podle pohybu kurzu více, nebo méně. A to samé vlastně děláme my,“ popisuje Filip. „Vydělávat ale můžeme na změnách kurzu, tedy i když jde nahoru, i když jde dolů. Neinvestujeme do konkrétní měny, ale do pohybu měn vůči sobě,“ dodává mladík.

Spolu s ostatními z NEW FLOW Filip žádnou Ameriku neobjevuje. Forex vznikl už v roce 1971 a i u nás je řada lidí, kteří na pohybu měn vydělávají léta. Martin, Nikol a spol. a s nimi další stovky často velmi mladých Čechů obchod na Forexu objevili před necelými dvěma lety. A to díky původně brněnské skupině Cash Warriors, kterou inspirovala úspěšná a inovátorská americká společnost IM Academy.

Zatímco dříve si lidé poučky o Forexu tloukli do hlavy z nudných knih, teď na to mají chytlavá videa, prezentace i živé přenosy se zkušenými obchodníky. „Je to byznys budoucností,“ je přesvědčená 26letá členka NEW FLOW Natálie Kohoutková z Prahy. „Už nebudeme muset chodit do práce od sedmi do tří. Budeme pány svého času a bude jen na nás, jak moc budeme pracovat,“ shrnuje mladá žena.

Její přání může trochu zkomplikovat, že ze všech forexových obchodníků na světě je úspěšných jen 4 procenta. „Chceme patřit mezi ně,“ říká ale Natálie i za ostatní. Všichni věří, že úspěch k nim přijde díky nepřetržitému vzdělávání. To je ale zpoplatněno, nejde přitom zrovna o nízké částky. Má to ale i velkou výhodu. Ještě předtím, než do obchodování na Forexu lidé vloží své peníze, můžou obchodovat jen „jako“. „Je to o tom pořád to zkoušet. Abych pak nemusela riskovat s reálnými penězi,“ popisuje Natálie. „Člověk se to nenaučí za dva měsíce,“ upozorňuje Martin.

Pokud zatím mladí lidé z NEW FLOW obchodují s reálnými penězi, tak jen opatrně. „Malé úspěchy vedou k velkým,“ je přesvědčen Filip. „Není to sprint, ale maraton,“ souhlasí Natálie. Obchodování na Forexu nicméně svádí i ty, kdo by skončili u automatů. „Jsou lidé, kteří to berou jako gambling,“ potvrzuje Filip. „Sedí u toho deset hodin denně a jednají impulzivně. A pak je takový typ obchodníka, který je si jistý svým obchodem a podívá se na to jen jednou za den,“ dodává Brňan. „Není to jen o sezení v grafech, strategiích a analýzách. Důležité je dostat pod kontrolu emoce,“ doplňuje Natálie.

Obchodování na Forexu nutí jeho účastníky také sledovat aktuální politickou situaci na celém světě. Události jako Brexit, nebo i Trumpovy výpady na Twitteru totiž hýbají světovou ekonomikou. Intenzivní zájem o veřejné dění je tedy vedlejším, a určitě pozitivním efektem podnikání této generace „Z“, zvané také „mileniálové“. Na internetové obchodování na Forexu si jako malí přitom většinou nemysleli. A když ho mají vysvětlit starším, někdy narážejí. „Rodiče tomu rozumějí, prarodiče ne,“ přiznává Filip. „U mě je to podobné. Moje mamka by se dokonce chtěla přidat také,“ doplňuje Natálie. Na Forexu si všichni cení také toho, že si díky němu našli přátele po celé republice. Teď se chystají i na velké setkání do Londýna. Tam budou naslouchat hvězdám on-line byznysu dokonce tisíce lidí z celého světa.