Už jen staré fotografie upomínají na zašlou slávu koupaliště v Novém Městě nad Metují. V místech, kde ještě před dvaadvaceti lety skotačily při vodních radovánkách stovky lidí, bují vesele zeleň. A kdo by si chtěl obhlédnout situaci z bývalého skokanského můstku, zjistil by, že v doskočišti se velmi dobře daří orobinci.

Novoměstké koupaliště v době jeho největší slávy navštívilo denně na 800 lidí. Foto: Archiv Jiřího Podolského | Foto: Deník / Petr Vaňous

„Je to opravdu zoufalý pohled. Vzpomínám si, jak tu vždy o prázdninách bylo plno. A teď by člověk brečel,“ řekl uprostřed bývalého bazénu jeho bývalý provozovatel Jiří Podolský,jenž oblíbenou osvěžovnu provozoval v letech 1996 až 1998. A zatímco si uprostřed džungle, jež se rozprostírá v nádrži o rozloze 50 krát 25, kde největší hloubka byla 3,5 metru, Jiří Podolský třídil myšlenky, v rákosí to zašumělo.