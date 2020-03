„Z infekčního oddělení z nemocnice v Praze utekl pacient, který měl pozitivní test na COVID-19. Do půl hodiny ho policisté vypátrali na Povltavské ulici nedaleko nemocnice,“ uvedla pražská policie na oficiálním twitterovém účtu bez dalších podrobností.

Pražskému deníku informaci potvrdil Filip Řepa, mluvčí Bulovky. „Ano, pacient byl u nás na lůžkovém oddělení v izolaci od soboty, čekal na výsledky testů. Jakmile se dozvěděl, že je pozitivní na koronavirus, tak při převlékání postelí využil nestřežené chvilky a personálu nemocnice utekl,“ popsal mluvčí Řepa s tím, že policie jej dopadla skutečně rychle. Na tísňovou linku 158 ihned zavolaly sestry z Bulovky. Incident se odehrál krátce před 17. hodinou.

Policejní hlídka objevila „uprchlíka“ na lávce u Vltavy pod mostem Barikádníků. „V souladu s bezpečnostními opatřeními se k němu policisté nepřibližovali a vyčkali na příjezd speciální sanitky, kde byli záchranáři v ochranných oblecích,“ popsala pohotový zásah tisková mluvčí krajského ředitelství policie Lucie Drábková. „Policistům pacient sdělil, že z nemocnice šel pěšky,“ dodala Drábková.

Za šíření nakažlivé lidské nemoci za stavu nouze muži hrozí až osm let ve vězení. Nyní se bude zjišťovat, jestli někoho během útěku z nemocnice nenakazil. pic.twitter.com/tNeEJaJl2J — Policie ČR (@PolicieCZ) March 19, 2020

Zda se však muž při útěku dostal do kontaktu s dalšími lidmi, bude předmětem vyšetřování. Nyní bude pravděpodobně hospitalizován pod policejním dohledem. „Budeme muset udělat nějaké opatření, aby se to neopakovalo,“ přikývl mluvčí pražské nemocnice a dodal, že pacientovo jednání bylo opravdu nebezepčné.

Aktuálně máme na Infekční klinice hospitalizováno 9 pozitivních pacientů na standardních lůžkách a 4 na JIP se zavedenou plicní ventilací. — Nemocnice Na Bulovce (@NaBulovce) March 19, 2020

Paragraf 152 trestního zákoníku definuje (úmyslné i nedbalostní) šíření nakažlivé lidské nemoci. Babišova vláda na popud ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) zařadila koronavirus k nákazám, jako je AIDS, cholera nebo mor a další. Trestní sazba se pohybuje od šesti měsíců do osmi let odnětí svobody – to se týká právě aktuálně vyhlášeného nouzového stavu. Pokud člověk způsobí smrt nejméně dvou osob, může dostat dokonce až dvanáct let vězení.

„Pravděpodobně bude muž podezřelý z tohoto zločinu, avšak bude záležet na dalších okolnostech,“ uvedla pro Pražský deník policejní mluvčí Drábková.