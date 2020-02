Cesta premiéra vlakem do Náchoda byla bez emocí. V České Skalici stál jeden osamělý odpůrce s transparentem. Ve vlaku si premiér doplatil jízdenku první třídou. Zajímal se, kolik bude činit cena, průvodčí pak nechal dýško. Ve vlaku se chtěla s předsedou vlády vyfotit i učitelka s dětmi, která přistoupila, to však čas nedovoloval.

V Náchodě pak byla atmosféra bouřlivější. Zde na Babiše čekala asi stovka odpůrců, kteří skandovali: Babiše do koše, Fuj a další posměšné pokřiky. Následně se Babiš vydal autobusem směrem do zastávky Babí, k hotelu Beránek.

V Náchodě se Babiš sešel se starosty místních obcí a měst. Po setkání novinářům odpověděl na jedinou otázku, a to jak pomůže Čechům, kteří jsou uvězněni na Tenerife kvůli koronaviru.

"Mluvil jsem s cestovní kanceláří. V této chvíli my jim nemůžeme pomoci, protože celý hotel je uzavřen, je to v karanténě. Je tam tisíc hostů. Lékaři všechny kontrolují, dělají výtěry. Nemáme na to žádný vliv, musíme počkat, až lékaři ukončí karanténu. Není důvod na speciální letadlo," sdělil Babiš pro Českou televizi a zopakoval varování před cestami do Itálie.

Otázka ohledně koronaviru

"My jsme samozřejmě doporučili, to není příkaz, aby se jim nestala stejná situace, jak se stala našim občanům na Kanárských ostrovů," řekl Babiš.

Jeho slova doplnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která hovořila o možnosti vrácení peněz. "Čeští zákazníci mohou odstoupit od smlouvy bez storno poplatků, pokud v tom území, kam cestují, je právě vyhlášeno to ochranné pásmo, například kvůli koronaviru nebo kvůli nějakým jiným mimořádným událostem. Na to nárok zákazníci mají, ale musí to mít přímou souvislost na dopravu na území, nebo na čerpání služeb," uvedla Dostálová.

Babiš mimo jiné v této souvislosti navštívil výrobce zdravotnického materiálu Batist Medical v Červeném Kostelci. Zde jej ředitel společnosti Tomáš Mertlík seznámil s tím, jak výroba probíhá. "Poptávka se masivně zvýšila, lidé se chtějí chránit. Vyvíjíme nový typ ústenky," řekl mimo jiné Tomáš Mertlík.

Babiš se seznámí také s postupem výstavby dálnice D11 a navštíví křižovatku Mileta, kterou čeká přestavba. S vedením Fakultní nemocnice Hradec Králové bude Andrej Babiš jednat o plánovaných investicích.

Hnilička na stadionu

"Úsek Hradec-Smiřice bude hotov na přelomu let 2021-2022, Smiřice-Jaroměř rovněž. To znamená, že do dvou let bychom měli mít hotov tento úsek. A pak začíná ta komplikovanější část, což je Jaroměř-Trutnov a Trutnov-hranice, přičemž snad máme dobrou zprávu, a to je ta, že se v posledních dnech podařilo snížit dobu výstavby o 1,5 roku, takže z toho strašícího termínu kolem roku 2028 jsme se dostali na polovičku 2026, s tím, že pokud se nám podaří ještě teď urychleně schválit zákon 416, který shodou okolností je v Poslanecké sněmovně, takzvaný liniový zákon, je šance, že bychom zkrátili ještě o třetinu veškeré povolací, či spíše vyvlastňovací řízení. Fakticky tím říkáme: Máme na to zdroje, jsme připraveni to rychle zainvestovat, potřebujeme jenom minimalizovat tu legislativní cestu spojenou právě s vyvlastňováním," poznamenal k dálnici D11 ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).

S vedením Fakultní nemocnice Hradec Králové Andrej Babiš jednal o plánovaných investicích. "Je to skvělá, krásná, úžasná nemocnice, která má i skvělé hospodářské výsledky. To znamená: Mají zisk, nemají žádné závazky po splatnosti. Mají jasný investiční plán," hovořil Babiš mimo jiné o modernizaci chirurgických oborů.

"Celkově jde o investici ve výši asi 2,5 miliardy. Plus mají v plánu velice důležitou infekční kliniku, za 643 milionů. A rekonstrukce objektu pro nedonošené děti za 480 milionů. My jsme probrali spolu, jaké jsou potřeby peněz na rok 2021-2022. Mám pocit, že je potřeba jednat s ministerstvem financí a některé ty programy vlastně zrychlit, abychom nemuseli čekat zase na nějaké schválení programů. Takže si myslím, že i stavba infekční kliniky by mohla začít už v roce 2022 a pavilon pro nedonošené děti v roce 2023," podotkl Babiš. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak předal řediteli nemocnice registrační list investice na modernizaci chirurgie.

Předtím ještě Babiš zavítal na hradecký fotbalový stadion, kde mimo jiné pro Deník promluvil Milan Hnilička, jenž je nově v čele Národní sportovní agentury.

"Jsem tady již potřetí, takže o tom něco vím. Tak je to ostuda, jako ostatně i mnohé jiné hokejové a fotbalové stánky. Jak to tady dospělo, tento areál. Jsme připraveni vypsat program, který by měl pomoci rekonstruovat tato větší sportoviště krajského významu. Takový program, který tady ještě nebyl. V závislosti na státním rozpočtu," podotkl Hnilička. Projekt, s kterým město přichází, je podle něj přesně tohoto významu.