Druhá tvoří dopravní špunt na hlavní silnici ve směru od Třebíče na Znojmo už kilometr za městem. Zavřený úsek vede od Stříteže k Výčapům. I tady stavaři plní harmonogram. „Kontrolní prohlídka stavby se uskuteční podle předpokladu 27. srpna. Pokud bude vše v pořádku, mohl by být úsek průjezdný o víkendu 29. až 30. srpna,“ uvedla Monika Vavřínková z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Malý most, velké potíže

Krajští silničáři obecně uvádějí, že stavby na Vysočině pokračují v nasmlouvaných termínech, případně mají většinou kvůli počasí jen drobný skluz. Až na jednu výjimku. Tou je jednoduchý a malý silniční most v ceně okolo sedmi milionů korun mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Popovicemi. „Lelkují, nepracují, měli být hotoví do 7. září. Jakmile to nebude, přijdou jim penalizační faktury, plyne to ze smlouvy. A na kontrolním dnu v tomto týdnu jsem viděl, že to hotové nebude,“ uvedl rozčarovaný ředitel krajských silničářů Radovan Necid. „Navíc je na té stavbě nepořádek. Řekl jsem jim, že kontroly zostříme. Že budou dělat o víkendech a svátcích. Nejde o malou firmu. Na tuhle stavbu se vykašlali,“ nebral si servítky Necid. Chystá se na osobní schůzku s vedením firmy.

Stavební společnost má zmíněný termín do 7. září. Ještě před začátkem prací si na úřadech zařídila uzavírku do 20. října.

Kvůli této stavbě jsou rozbroje i v Popovicích, integrované obci Jaroměřic. Oficiální objížďka – měří dvanáct a více kilometrů – sice vede přes Lukov nebo Vacenovice, ovšem místní mají tři sta padesát výjimek a můžou pendlovat po polňačce. Pak to mají z Popovic do Jaroměřic pouhých čtyři sta metrů. Jenže lidem v rodinných domech v Popovicích skončil klid. Navíc se na zkratku „tlačí“ i ti, kteří nesmějí. „Nejhorší jsou Poláci s lesáckými náklaďáky. Načerno sem vjíždějí v noci. Už tak bahnitou cestu po deštích ještě víc rozbíjejí,“ podotkl jaroměřický starosta Karel Müller. Situaci se podle jeho slov nedaří uhlídat ani policii. Sám je zvědavý, jak to celé dopadne.

Objížďka šestkrát delší

Nepříjemnosti zažívají i v Příštpu, další sousední vesnici Jaroměřic. Uzavírka silniční spojnice místní lidi odřízla od přístupu směr Jaroměřice a Třebíč, kam jezdí nejčastěji. Oficiální objížďka přes Hostim měří skoro čtyřiadvacet kilometrů, přitom normální trasa má jen čtyři kilometry. Obec sice obyvatelům Příštpa zpevnila polní cestu do Jaroměřic coby zkratku. Jenže v deštích po ní jezdí i náklaďáky. „Cesta je proto rozbitá a vhodná maximálně pro terénní auta. Proto lidi od nás teď častěji volí sáhodlouhou oficiální objížďku,“ poznamenal starosta Příštpa Antonín Vítámvás.

Podle krajských silničářů stavba propustku a opěrné zdi na silnici z Jaroměřic do Příštpa pokračuje podle harmonogramu. Uzavírka je do 20. září.

Další vybrané rozkopané silnice v majetku kraje na Třebíčsku, rok 2020:

- II/399 Stropešín po velkou křižovatku před Třesovem mimo most - jedná se o stavbu investora Kraje Vysočina, uzavírka je ve dvou etapách:

1. etapa od 13. 7. do 31. 8 . od Stropešínského mostu ve směru od Třesova po zač. Stropešína a od křiž. ve Stropešíně po konec obce směr Dalešice

2. etapa od 1. 9. do 31. 10. od křiž. ve Stropešíně po konec obce směr Stropešínský most a od konce Stropešínského mostu po křiž. U Třesova

- II/152 Jamolice – Dukovany - jedná se o stavbu investora Kraje Vysočina, uzavírka od křiž. s II/392 po hr. kraje směr Jamolice do 23. 8. a od 24. 8. bude povolen průjezd stavbou. Následuje uzavírka druhé etapy od 24. 8. do 15. 9., a to od křiž. II/392 po křiž. s III/15248

- II/405 Okříšky kanalizace, uzavírka do 31. 10.

- II/349 Svatoslav – Čechtín - jedná se o stavbu investora Kraje Vysočina, uzavírka včetně mostu za obcí Čechtín do 31. 10.

- II/390 Nárameč kanalizace, do 31. 10.

- II/400 most Zvěrkovice, uzavírka do 19. 9.

Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny