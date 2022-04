Výmluvné jsou i posudky statika. „Podle nich mají životnost tak ještě dva roky. Pokud se s tím nic neudělá, hrozí zánik nejen skokanského, ale i sdruženářského sportu u nás,“ uvedl Slavík.

Dodal, že obnova celého areálu může vyjít na stovky milionů korun. „Jsem nyní rád, že se do záchrany vložilo nejen město Harrachov, ale i lyžařský svaz a Liberecký kraj. Věřím, že pokud půjde vše podle představ, do pěti let budou opět všechny můstky splňovat nejmodernější kritéria,“ tvrdí Slavík.

Nutnost opravit chloubu českého sportu si uvědomuje i město Harrachov a po letech se do snahy můstky zachránit aktivně vložilo. Tento týden zdejší představitelé schválili, že částka 228 tisíc korun vyplacená z dividend sportovního areálu půjde zpět na skokanské můstky.

Z městské kasy pak do areálu ročně putují další statisíce korun. „Je to však jen začátek našeho plánu. Důležité je říci, že bez opravy můstku K 120 by to nefungovalo, a právě tento můstek je pro nás nyní jednou z prio-rit. Jen oprava nájezdu má vyjít na šest milionů korun,“ vysvětlil místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Výtěžek z prodeje jako vstupní kapitál

Prostředky na opravy, kde se počítá s přispěním státu či grantových programů, má zajistit prodej místní opuštěné celnice. „Vyvolávací cena internetové aukce bude 58 milionů korun a výtěžek z prodeje by měl být vstupním kapitálem nejen na opravu můstků, ale i plánovaného Národního sportovního areálu. A byl by to slušný základ pro získání případné dotace, která často požaduje deseti až třiceti procentní spoluúčast,“ dodal Vašíček.

Ani případný úspěch při prodeji celnice by však nezaručoval, že harrachovské můstky obnoví. O tom mají rozhodnout místní. „Nechci, aby o milionech rozhodovalo jen devět lidí v zastupitelstvu. Chci proto na podzim vyhlásit referendum a zeptat se lidí, zda mají, či nemají být získané peníze využity k záchraně můstků. Pokud se rozhodnou, že ne, nemá cenu se o tom dál bavit a zcela určitě by to byl konec všech snah,“ doplnil Vašíček.

Pokud však místní pro obnovu skokanských můstků budou, tak si Vašíček dovede představit, že po všech peripetiích s dotacemi a dalšími potřebnými dokumenty by mohl areál zářit novotou již za šest let.

Jiná situace je však kolem Mamutího můstku, jehož budoucnost závisí i na tom, zda si vláda vezme za svoji vizi Harrachovských a vybuduje kolem něj Národní sportovní centrum. Na jeho podobě se mají podílet i studenti vysokých škol.

„Mají zcela jiný pohled, a proto s nimi chceme opět navázat spolupráci a v červnu vyhlásit soutěž na ideový záměr. S ním bychom poté mohli předstoupit před vládu,“ sdělil Vašíček k nápadu, který kromě skokanských můstků zahrnuje i další zimní sporty, včetně biatlonu a rychlobruslení.