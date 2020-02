Plánujete odjet?

Mám koupený lístek na autobus, nachystaný kufr, ale nevím, jestli ho radši neschovat a jízdenky nezrušit. Nerada bych se poddala všeobecné mediální panice, na druhou stranu nechci nic podcenit. Jsem teď v takovém zvláštním rozpoložení. Nevím, k čemu se přiklonit, a doufám, že se do pátku nějak rozhodnu.

Kdybyste jela, uvažujete o dodržování nějakých speciálních opatření?

To bych asi řešila až na místě. Samozřejmě bych si před odjezdem vyřídila cestovní pojištění, ale potom bych se asi řídila tím, jak se chovají místní. Podle všech informací, co z Padovy mám, to vypadá, že je zatím všechno v klidu a nikdo nepanikaří. Něco vím ze zpráv od tamních studentů i z vyjádření školy.

Pojedou nějací spolužáci na Erasmus s vámi?

Mám pár spolužáků, kteří už v Itálii jsou, a každý se k tomu staví jinak. Někteří zvažují odjezd zpět, někdo zase tvrdí, že jde o zbytečnou paniku. Třeba ve Veroně je prý ale situace dost nepříjemná, univerzita je zavřená, studenti odjíždí ve velkém a ti, kteří tam ještě jsou, zůstávají zavření na kolejích a bojí se chodit ven.

Co na to říká vaše rodina?

Rodina mi nechává prostor rozhodnout se sama, ale jejich názor je rozhodně takový, ať nikam nejezdím. Babička třeba dost vyšiluje. Celkově se snaží dávat mi najevo, že je to moje věc, ale na mém místě by rozhodně nikam nejezdili.

Nepanikaříte?

Snažím se v tom nějak zorientovat a dívat se na to objektivně, i když to moc nejde. Chci si zachovat chladnou hlavu a počkat, co přinesou následující dny.

Ozvala se vám univerzita v Padově?

Moje škola je tento týden oficiálně zavřená. Příští týden už tam začíná semestr, takže by měla být v provozu. V pondělí mi od nich přišel email s vyjádřením k současné situaci. V podstatě nás nabádají, ať neposloucháme fake news a normálně přijedeme, prý mají vše pod kontrolou. Tomu se mi ale úplně nechce věřit.

Dostala jste i nějaké informace od Masarykovy univerzity?

Od Masaryčky přímo nevím nic. Jedna spolužačka je ale právě ve Veroně, a zvažuje odjezd zpět do Česka. Psala své koordinátorce na Masarykově univerzitě, a ta se vyjádřila tak, že intenzivně pracují na shromažďování informací, aby mohli studentům v ohrožených oblastech poskytnout pomoc a poradit jim, jak mají postupovat. Zatím ale nic nemají. Obecně prý máme poslouchat pokyny naší hostitelské univerzity, důsledně dodržovat hygienu a nezdržovat se na místech s vysokou koncentrací lidí.

JANA TOMALOVÁ