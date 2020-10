Během opatření, která mají trvat dva týdny, si každá škola zvolila sama, jak čtyři ročníky druhého stupně rozdělí a která polovina zahájí v tomto týdnu distanční výuku.

„Na podobnou situaci jsme se připravovali už od začátku školního roku,“ potvrdil ředitel Základní školy Vorlina ve Vlašimi Petr Jíša. Dobrou stránkou nového systému podle něho je, že zůstane zachována alespoň nějaká kontinuita výuky u předmětů, které dost dobře nelze dálkově učit.

Podezření na covid 19 zavřelo druhý stupeň týnecké školy

I když česká vláda vyhlásila uzavření středních a druhých stupňů základních a nařídila v nich distanční výuku, Základní škola v Týnci nad Sázavou zavřela druhý stupeň zcela. Důvodem je podezření na onemocnění covid-19 v učitelském sboru. Pro prezenční výuku, tedy tu s docházkou do školy, to prozatím platí od pondělí 12. října do středy 14. října. Během uvedené doby výuka žáků probíhá pouze distančně, tedy dálkově, pomocí techniky.

„To se týká například Feuersteinova instrumentálního obohacování, což je předmět sloužící rozvoji poznávacích funkcí žáků. Velmi obtížně lze distančně učit i výtvarnou výchovu, pracovní vyučování nebo předmět člověk a svět práce,“ připomněl ředitel. Ani tak to však podle Jíši není pro děti ideální, protože se výuce v distančním týdnu budou věnovat kratší dobu, než kdyby chodily do školy.

Nový způsob výuky přitom bude opět náročný i pro kantory. A více než na jaře. Během jediného dne budou učit živě i prostřednictvím dálkového přenosu.

Lehké to nebudou mít ani rodiče školáků. „Budeme se snažit jim to co možná nejvíce ulehčit. Úkoly budeme zadávat jednotnou platformou, na níž jsou zvyklí z jara a vyhovovalo jim to,“ připomněl Petr Jíša. Pokud by s elektronickou cestou byly problémy, je škola schopna předávat úkoly jinou formou i konzultovat s rodiči případné technické potíže.

V benešovské Základní škole Dukelská začnou s výukou z domova žáci 6. a 9. tříd. Ředitelka Hana Procházková přijala rozhodnutí vlády rozdělit výuku na distanční a prezenční bez zásadních připomínek, připomíná ovšem, že ani tento systém není dokonalý a nedokáže plně nenahradit docházku do školy. „Pokud by trval déle než plánované dva týdny, mohlo by to mít vliv na vzdělání žáků,“ poznamenala s tím, že dopad by byl ale menší než při úplném zavření škol.

Ve votické základní školy čeká jako první v tomto týdnu distanční výuka sedmáky a deváťáky. „S opatřením jsme se vyrovnali. On-line budou učitelé učit ze školy, protože tam budou zároveň vyučovat děti ve třídách,“ vysvětlila ředitelka Marcela Kratochvílová a popsala, proč prezenční výuka dětem na jaře pro jejich vzdělání chyběla. „Doma neměly děti takovou motivaci jako při výuce ve škole,“ dodala.