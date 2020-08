Nejméně stoletý a nikdy přesně nespočítaný archiv osobních karet horníků a jiných pracovníků šachet začal před měsícem nynější vlastník státní podnik DIAMO zadávat do evidence v počítači. Objevil řadu zajímavostí i kuriozit.

Archiv horníků a dalších pracovníků ostravských šachet je na někdejším Dole Jeremenko ve Vítkovicích, objevilo se v něm i jméno Jaroslava Cimrmana, který fáral na Dole Hlubina, nyní jsou osobní karty zadávány do počítačového systému. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Archiv personální agendy jsme převzali v únoru 2016 od OKD. Historicky vznikal hromaděním záznamů o všech zaměstnancích ostravských dolů, a to až do útlumu zdejší těžby uhlí v první polovině devadesátých let minulého století,“ popsala Dagmar Sluková, referentka archivu v bývalém Dole Jeremenko.